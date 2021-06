Lagoa: Processos urbanísticos passam a ser entregues em formato digital

Processos urbanísticos em Lagoa passarão a ser entregues em formato digital.

O município de Lagoa está a implementar a plataforma digital ePaper que permitirá, nos próximos dias, avançar com a desmaterialização de documentos e possibilitar a entrega, pelos munícipes e requerentes, de todos os documentos em formato digital, substituindo deste modo a utilização do papel, à semelhança do que está a ser feito por outras autarquias do país.

Há largos meses que o município de Lagoa se prepara para colocar em pratica esta solução amiga do ambiente que irá melhorar e potenciar os serviços prestados à população, simplificando os mesmos. O executivo camarário acredita que a implementação do ePaper irá reduzir o tempo de entrada de elementos no sistema, garantindo todas as tarefas necessárias para o manuseamento, análise, apreciação e cálculos associados aos projetos com maior celeridade, segurança e rigor.

Serão incluídos, através da plataforma ePaper, todos os pedidos enquadrados no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), bem como os respeitantes a diversas atividades económicas, que obedecem a determinadas especificidades técnicas.

Depois dos funcionários do município já terem tido formação específica de utilização da plataforma, hoje haverá a apresentação publica da mesma a técnicos e requerentes, pelas 17h00, no Auditório Municipal Carlos do Carmo.

«De alguns anos para cá, o município de Lagoa tem feito um investimento na modernização administrativa para permitir uma maior capacidade de resposta e para nos adaptarmos às exigências dos dias de hoje, tanto ambientais como técnicas. A implementação desta plataforma é importantíssima para o desenvolvimento do concelho», afirmou Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

O município de Lagoa considera necessário que todos percebam a importância desta ferramenta para o concelho e o quanto ela poderá melhorar os serviços, através da capacidade de resposta dos nossos técnicos nos processos de urbanismo. Acrescenta, ainda, que é uma mudança complexa, uma vez que irá romper com formas de trabalhar implementadas há anos, mas necessária.

O município de Lagoa apela à compreensão e colaboração de todos para alguns constrangimentos que possam surgir nos primeiros dias de implementação da plataforma digital ePaper.