Lagoa prepara-se para celebrar Centenário do Farol de Alfanzina

O município de Lagoa e a Associação Sócio-Profissional dos Faroleiros assinam hoje, dia 06 de maio, às 18h00, um protocolo que será transmitido via streaming nas redes sociais da autarquia.

Será ainda apresentado o Programa Comemorativo do Centenário do Farol de Alfanzina, com diversas atividades a realizar ao longo deste ano.

Começado a construir em 1919, e em funcionamento desde 1920, há um século que este farol orienta a navegação marítima ao largo de Carvoeiro.

De linhas racionais, seguindo os parâmetros construtivos das escolas de engenharia oitocentistas, é parte de um mais vasto role de equipamentos de alumiamento da costa portuguesa.

Enquadra-se numa composição arquitetónica clássica, destacando-se o farol ao centro de dois volumes horizontais anexos, com paralelo em faróis coevos como o da Ribeirinha, na Ilha do Faial, ou o do Cabo Sardão, no concelho de Odemira.

De 1920 para cá, o Farol evoluiu e foi intervencionado em algumas ocasiões de modo a não interromper a sua missão de facho-guia à navegação noturna.

Valorizar e dar a conhecer este exemplar do património edificado faroleiro, explicando como seria a infraestrutura original e como ela chegou aos dias de hoje, da eletrificação na década de 1950, à construção da estrada de acesso na década seguinte e à automatização e ligação à rede pública nos anos 1980 são propósitos implícitos ao acontecimento per si materializados no programa comemorativo «Centenário do Farol de Alfanzina (1920-2020)”, iniciativa do município de Lagoa e da Associação Socioprofissional dos Faroleiros.

Nestas comemorações, que contam com o apoio da Marinha Portuguesa e da Autoridade Marítima Nacional – Direção de Faróis e o envolvimento de várias entidades locais, cabe um conjunto de atividades diversas, tais como exposições, palestras, tertúlias, performances artísticas e visitas guiadas.

O programa decorre ao longo de 2021, iniciando com a assinatura do protocolo entre os promotores a 06 de maio e encerram no 1º de dezembro de 2021, com a inauguração do memorial de homenagem aos faroleiros que prestaram serviço em Alfanzina.

A cerimónia pode ser vista aqui e ou aqui.