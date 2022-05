Lagoa mostra «como lidar com o corpo à frente de uma assistência»

Sessão dinamizada por Luís Carmelo.

A Biblioteca Municipal de Lagoa irá receber no dia 10 de maio, terça-feira, a oficina «Pés no chão, cabeça no ar: ou como lidar com o corpo à frente de uma assistência», dinamizada por Luís Carmelo entre as 10h00 e as 13h00.

Esta sessão pretende ajudar os participantes a lidar com os desafios de «falar ou contar histórias à frente de um público. Não se prendem apenas com o que dizemos, com as histórias que contamos, ou com o modo como podemos captar a atenção da nossa assistência. No fim, tudo isto estará relacionado com o nosso corpo – que também conta histórias – e que amiúde nos coloca problemas».

Nesta oficina serão respondidas questões como «Mas o que é que faço com as mãos? Onde é que ponho os pés?». Estas opções «determinam a qualidade na nossa presença, a clareza da nossa história e, por conseguinte, o nível de atenção que conseguimos captar».

A iniciativa é destinada a professores bibliotecários, bibliotecários, técnicos de biblioteca, professores e educadores.

A participação é limitada a 16 pessoas e requer inscrição prévia por e-mail.