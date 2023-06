Lagoa investe meio milhão de euros na pavimentação de caminhos

Lagoa soma já um total de meio milhão de euros na pavimentação de 16 caminhos municipais, entre o início do ano e o final de abril.

A Câmara Municipal de Lagoa investiu, no início do ano de 2023 e até final do mês de abril, cerca de meio milhão de euros na pavimentação de 16 caminhos municipais, em diversas zonas do concelho.

No território da Junta Freguesia de Porches, a zona mais rural do concelho, foi onde mais caminhos foram pavimentados, seguindo-se o território da União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro e o território da União das Freguesias de Estômbar e Parchal.

Estão previstas outras pavimentações que aguardam a colocação de condutas de distribuição de águas, nomeadamente na Freguesia de Ferragudo, na Freguesia de Porches e na União das Freguesias de Estômbar e Parchal.

A Câmara Municipal de Lagoa garante que «irá continuar a cuidar dos caminhos rurais para que os mesmos continuem transitáveis e para que os automobilistas possam utilizar os mesmos em segurança, podendo em alguns locais, pavimentá-los, se assim se justificar».

No entanto, o município informa ainda que, nos próximos anos, irá também repavimentar as zonas urbanas, «onde o pavimento já se encontra degradado e a necessitar de intervenção».