Lagoa homenageou os trabalhadores mais experientes do município

Município de Lagoa homenageou o trabalhadores com 25, 30 e 40 anos de casa.

A Câmara Municipal de Lagoa homenageou 127 trabalhadores com mais de 25, 30 e 40 anos de casa, numa cerimónia que decorreu no auditório municipal Carlos do Carmo e reconheceu estes trabalhadores e trabalhadoras pela sua competência, compromisso, honestidade, ética e lealdade, nos dias 3 e 4 de maio.

A Câmara Municipal de Lagoa, consciente do impacto e da importância que a conciliação tem na vida dos seus trabalhadores e trabalhadoras, quer na gestão das suas atividades profissionais, pessoais e familiares, quer no seu desenvolvimento pessoal e profissional, decidiu formalizar e sistematizar, num Sistema de Gestão na área dos recursos humanos, um conjunto de medidas que fomentam a motivação e o empenho de todos e todas através de uma efetiva Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.

Uma das medidas que considerou ser de extrema importância implementar, no âmbito do diagnóstico efetuado, foi o reconhecimento da competência, do compromisso, da lealdade e da honestidade daqueles que anos e anos se dedicam à causa pública e tornam possível, na sua prática diária, com brio e zelo, a execução das políticas públicas.

Desta forma, numa missão conjunta de promover um serviço público de qualidade, valorizando as competências das pessoas e as características do território, que são o garante de um desenvolvimento sustentável e integrado, com base nos valores como o compromisso, a honestidade, a ética, a lealdade e a competência, teve origem esta cerimónia anual de homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras da Câmara Municipal de Lagoa.

«Obrigada pela vossa dedicação a esta causa de servir Lagoa e os lagoenses. De servir aqueles que aqui vivem, estudam, trabalham, que aqui investem ou nos visitam. O meu apreço pela vossa entrega ao serviço público, nesta instituição que tenho a honra de presidir, a Câmara Municipal de Lagoa, não se esgota. Porque enquanto Presidente, mas acima de tudo enquanto Lagoense que sou, reconheço o quanto vocês tem sido, e continuarão a ser imprescindíveis no desenvolvimento do concelho de Lagoa», considerou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

A cerimonia foi abrilhantada com a atuação de artistas locais, de reconhecida qualidade, nomeadamente pela dupla Lara Leal e Filipe Busel, da Academia de Dança Internacional CABAllet, pela fadista Luana Velasques, pelo mágico Paulo Cabrita, pela dupla de atores Carlos Pacheco e Telma Brazona e, ainda, Atchiiim, o alter ego da jovem Margarida Rotilo.