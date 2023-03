Lagoa homenageou atletas campeões da época 2020/2021

Lagoa homenageou 127 atletas e equipas campeãs regionais e nacionais, com medalhas de Mérito Desportivo, grau ouro, prata e bronze.

O município de Lagoa realizou, na passada sexta-feira, dia 03 de março, no Auditório Municipal Carlos do Carmo, a Gala do Desporto para homenagear os atletas, as equipas, os dirigentes e os clubes campeões regionais e nacionais, bem como os atletas que representaram as seleções nacionais, na época 2020/2021, tendo homenageado 127 atletas, com atribuição de medalhas de Mérito Desportivo, grau ouro, prata ou bronze.

Lagoa preparou-se a rigor, com o Auditório Municipal Carlos do Carmo cheio, para homenagear os atletas, os clubes e os dirigentes que no decorrer da época 2020/2021 alcançaram títulos regionais e nacionais, bem como aqueles que representaram as seleções nacionais.

Subiram ao palco 42 atletas e dirigentes para receberem a medalha de mérito desportivo grau bronze, 24 atletas e dirigentes para receberem a medalha de mérito desportivo grau prata e 63 atletas e dirigentes para receber a medalha de mérito desportivo grau ouro.

Para além da atribuição das habituais medalhas de grau bronze, grau prata e grau ouro, o município de Lagoa realizou uma homenagem póstuma, atribuindo a Distinção Honorifica de Dedicação ao Serviço Público ao funcionário António Jorge Diogo Lamy, nomeadamente ao serviço do desporto, tendo a mesma sido recebida pelo filho, num dos momentos mais aguardados e emotivos da gala.

O Prémio de Reconhecimento de Mérito Desportivo, nomeadamente o Prémio Carreira, foi atribuído a Francisco Batista, o Prémio Individual de Atleta Feminina do Ano foi atribuído a Beatriz Cintra (Vela), o Prémio Individual de Atleta Masculino do Ano foi atribuído a Bernardo Atilano (ACD Che Lagoense), o Prémio Individual de Treinadora do Ano foi atribuído a Dalila Belém (ACD Che Lagoense), o Prémio Individual de Dirigente do Ano foi atribuído a José Armando Silva (ACD Che Lagoense), o Prémio de Evento do Ano foi atribuído à Prova de Mar Jorge Lamy (Lagoa Académico Clube), o Prémio Coletivo de Equipa do Ano foi atribuído à equipa sénior masculina da ACD Che Lagoense e o Prémio Coletivo de Clube do Ano foi atribuído à ACD Che Lagoense.

Apesar da pandemia que assolou o mundo, no decorrer da época desportiva 2020/2021, que condicionou todas as modalidades desportivas e, por consequência, todas as competições, o Município de Lagoa não quis deixar de homenagear os atletas e as equipas que se sagraram campeões regionais e nacionais ou que representaram as seleções nacionais, nessa época, nas mais diversas modalidades, tais como badminton, o andebol, a vela, a natação, a canoagem, o atletismo e a capoeira.

A gala contou com a presença do anfitrião e presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, do delegado regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Custódio Moreno, do Presidente da Assembleia Municipal, Águas da Cruz, do Presidente da Associação de Natação do Algarve, José Perdigão, dos membros do executivo municipal de Lagoa, das diretoras dos Agrupamentos de Escolas do concelho, dos responsáveis pelas Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, dos responsáveis pelas forças de segurança, dos presidentes de Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Lagoa, dos dirigentes dos clubes, dos atletas e seus familiares.

No decorrer do presente ano, o município de Lagoa ainda irá homenagear os atletas, dirigentes e clubes que alcançaram títulos regionais e nacionais durante a época 2021/2022, recuperando assim o tempo em que não foi possível realizar a gala do desporto e o merecido reconhecimento.

Com as galas do desporto o município de Lagoa pretende elevar o trabalho dos muitos agentes desportivos do concelho e das equipas especializadas no apoio ao projeto desportivo do concelho.

«Em Lagoa não nos focamos apenas no desporto de competição. A estratégia de desenvolvimento desportivo também promove o desporto para todos e o acolher de grandes eventos. No entanto, consideramos de extrema importância reconhecer o mérito desportivo dos atletas, dos clubes e dos dirigentes, dando-lhes, cada vez mais, incentivo para continuarem a trabalhar numa melhoria contínua», afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

A última gala do desporto de Lagoa aconteceu no início de novembro de 2022.