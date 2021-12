Lagoa homenageia trabalhadores que se aposentaram em 2021

Foram homenageados quatro trabalhadores.

A Câmara Municipal de Lagoa homenageou, na manhã do dia de hoje, quarta-feira, 22 de dezembro, os trabalhadores e trabalhadoras do município que se aposentaram no decorrer do ano de 2021 e transitaram da vida ativa para «a merecida reforma».

Esta é uma cerimonia pública que acontece todos os anos por esta altura, mas que devido à COVID-19, e à semelhança do ano passado, se realizou nas instalações da Câmara Municipal, apenas com a presença do executivo municipal com pelouros atribuídos, garantindo as necessárias condições de segurança.

Este momento tem como objetivo «enaltecer e louvar o desempenho, o zelo e a dedicação ao longo de toda uma atividade profissional dedicada à causa pública e, em especial, ao concelho de Lagoa».

Reformaram-se por tempo de serviço Suzete Jesus Freire Lima Mourinho, com 29 anos ao serviço da autarquia, Joaquim Augusto de Oliveira Malha, com 32 anos de serviço público, José Carlos Gonçalves, após 33 anos de serviço e Alcides de Almeida Leite, que somou 49 anos de serviço à causa pública no concelho de Lagoa.

Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, endereçou «a todos aqueles que agora se reformaram o nosso enorme agradecimento pelo empenho e dedicação à causa publica. Serão sempre recordados pelo seu percurso, nem sempre fácil, e pela difícil tarefa de bem servir, nem sempre reconhecida por todos. A todos eles, muito obrigado e aproveitem da melhor forma esta nova etapa, bem merecida, das suas vidas».