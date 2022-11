Lagoa e Tavira no TOP 5 dos municípios melhor geridos

Os municípios de Lagoa e Tavira ocuparam posições de destaque no ranking dos concelhos de média dimensão no que diz respeito à eficiência financeira.

Lagoa arrecadou o terceiro lugar do ranking da lista dos concelhos de média dimensão (entre 20 mil a 100 mil habitantes) de todo o país, no que diz respeito à eficiência financeira, segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, apresentado na terça-feira, dia 8 de novembro.

Com 1440 pontos alcançados, Lagoa ficou apenas atrás da Marinha Grande (1510) e de Abrantes (1447), primeiro e segundo lugares, respetivamente.

O município de Lagoa registou também o primeiro lugar no índice de maior independência financeira (receitas próprias / receitas totais) e o primeiro lugar no índice de menor dívida total do município, entre todos os municípios portugueses.

Por sua vez, Tavira ocupa a quinta posição, com 1367 pontos em 1800 possíveis, no ranking global dos municípios de média dimensão de todo o país, no que diz respeito à eficácia e eficiência financeira.

O estudo apresenta uma análise económica e financeira das contas dos 308 municípios relativas ao exercício económico de 2021.

Resulta de um trabalho em equipa do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade (CICF) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) e do Centro de Investigação em Ciência Política (CICP) da Universidade do Minho com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC).