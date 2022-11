Lagoa é o único concelho do Algarve com três Estrelas Michelin

Lagoa voltou a receber três Estrelas Michelin com os restaurantes Ocean e Bon Bon, atestando a qualidade gastronómica dos mesmos.

O município de Lagoa manteve as três Estrelas Michelin que já possuía depois da apresentação do Guia Michelin Espanha & Portugal, realizado na passada terça-feira, dia 22 de novembro, no Palácio de Congressos el Grego, em Toledo, sessão onde foi divulgada a seleção de restaurantes para 2023.

O restaurante Ocean, em Alporchinhos, no Vila Vita Parc, com o chef Hans Neuner, voltou a assegurar as suas duas estrelas Michelin, bem como o restaurante Bon Bon, nas Sesmarias, com o chef José Lopes, que, também voltou a ser galardoado com uma estrela, distinções que atestam a qualidade gastronómica dos mesmos.

O Guia Michelin trata-se de um itinerário turístico que faz referências aos melhores hotéis e restaurantes do mundo, classificando-os com Estrelas Michelin e, no caso do Guia Espanha & Portugal encontram-se encontram-se 31 projetos gastronómicos com uma estrela Michelin e apenas sete com duas.

É atribuído uma estrela aos restaurantes classificados como «muitos bons na sua categoria, oferecendo cozinha preparada para um padrão consistente e alto. Considerado «a visitar, se estiver por perto».

Duas estrelas são para os restaurantes com «uma excelente cozinha e pratos cuidadosamente elaborados, de excelente qualidade», num local que «vale a pena um desvio no caminho».

Por fim, as três estrelas Michelin são concedidas aos restaurantes «que valem a pena uma viagem especial, com uma cozinha excecional, onde se come extremamente bem e, muitas vezes, soberbamente. Os pratos são característicos e precisamente executados, usando ingredientes superlativos».

Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, afirma: «quero felicitar o restaurante Ocean e o restaurante Bon Bon por manterem as suas Estrelas Michelin e contribuírem para que Lagoa seja reconhecida como um destino turístico de excelência, também na área da gastronomia. Esta é sem dúvida mais uma boa notícia para Lagoa, que quer continuar a promover o concelho em todas as áreas e por todos os cantos do mundo».