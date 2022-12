Lagoa e Carvoeiro voltam a ser palco da Feira de Natal

A Feira de Natal, com transporte gratuito desde o centro da cidade e da vila, vai encher Lagoa e Carvoeiro com animação para todas as idades.

A tradicional Feira de Natal está de regresso a Lagoa e Carvoeiro com casinhas de madeira, dezenas de expositores, produtos variados, animação infantil, música e insufláveis.

A primeira é a Feira de Natal de Lagoa, entre os dias 8 e 11 de dezembro, no Largo do Auditório Municipal, seguindo-se a Feira de Natal de Carvoeiro, entre os dias 16 e 18, no Largo da Ermida.

Durante os dias das Feiras estará um comboio a circular pela cidade de Lagoa (de hora a hora) e pela vila da Praia do Carvoeiro (de 30 em 30 minutos), transportando as pessoas até às Feiras gratuitamente.

Segundo a União de Freguesias de Lagoa e Carvoeiro, que organiza ambas as Festas de Natal em conjunto com a Câmara Municipal de Lagoa, «serão dias de muita animação, espírito natalício e uma oportunidade para fazer as suas compras de Natal».

Programa da Feira de Natal de Lagoa:

8 de dezembro:

10H00 – Dança de Grupo e pinturas livres

10h30 – Workshop Malabarismo

11H30 – Jogo Finlandês

12H00 – FLASHMOB

15H00 – Workshop de Balões de Modelar

16H00 – Caça ao Tesouro

17H00 – Olimpíadas de Natal

17H30 – FLASHMOB

19H00 – Encerramento da Feira

9 de dezembro:

9H45 – Desfile de Pais Natal

11h30 – Espetáculo para crianças

15H00 – Tiro com Arco

16H00 – Workshop Algodão Doce

17H00 – Minidisco

19H00 – Encerramento da Feira

10 de dezembro:

10H00 – Dança de Grupo e pinturas livres

10h30 – Jogos de Perícia

11H30 – Sjollen

12H00 – FLASHMOB

15H00 -Sjollen

16H00 – Pinturas Faciais

17H00 – Gincana Natalícia

17H30 – FLASHMOB

19H00 – Encerramento da Feira

11 de dezembro:

10H00 – Dança de Grupo e manualidades

10h30 – Workshop de Algodão Doce

11H30 – Caça ao Tesouro

12H00 – FLASHMOB

15H00 – Aqua Pong

16H00 – Workshop Malabarismo

17H00 – Tiro com Arco

17H30 – FLASHMOB

19H00 – Encerramento da Feira

Programa da Feira de Natal de Carvoeiro:

16 de dezembro:

9H45 – Desfile de Pais Natal

11h30 – Espetáculo para crianças

15H00 – Tiro com Arco

16H00 – Workshop Algodão Doce

17H00 – Minidisco

19H00 – Encerramento da Feira

17 de dezembro:

10H00 – Dança de Grupo e pinturas livres

10h30 – Jogos de Perícia

11H30 – Workshop de Balões de modelar

12H00 – FLASHMOB

15H00 – Workshop de Diablo

16H00 – Pinturas Faciais

17H00 – Jogos de Perícia

17H30 – FLASHMOB

19H00 – Encerramento da Feira

18 de dezembro:

10H00 – Dança de Grupo e manualidades

10h30 – Workshop de Modelagem de balões

11H30 – Caça ao Tesouro

12H00 – FLASHMOB

15H00 – Aqua Pong

16H00 – Workshop Malabarismo

17H00 – Pinturas Faciais

17H30 – FLASHMOB

19H00 – Encerramento da Feira