Lagoa convida à Descoberta da História Natural dos Promontórios

A oficina Descoberta da História Natural do Caminho dos Promontórios será ao longo do troço litoral de Lagoa, entre a Torre da Lapa e a Praia do Molhe.

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Terra e do Dia Nacional do Património Geológico, a Câmara Municipal de Lagoa convida para a oficina Descoberta da História Natural do Caminho dos Promontórios, um Percurso Exploratório de Geologia, a realizar no próximo sábado, dia 22 de abril.

Mais do que uma simples caminhada, a autarquia propõe a realização de um percurso interpretativo ao longo de um troço do «Caminho dos Promontórios», juntamente com o professor de Biologia e Geologia, Francisco Lopes, da GeoWalks & Talks, a primeira empresa a operar no Algarve especializada em geoturismo.

Ao longo desta viagem no tempo, os caminhantes terão a oportunidade de descobrir as histórias escondidas nas rochas e na paisagem que tão bem caracteriza a faixa costeira do concelho de Lagoa, ao longo do troço litoral entre a Torre da Lapa e a Praia do Molhe.

Haverá ainda momentos destinados ao esclarecimento de dúvidas, bem como à partilha de conhecimentos e experiências e à discussão de ideias, sendo dada a oportunidade de intervenção dos participantes.

O ponto de encontro para esta atividade terá lugar junto ao Auditório Carlos do Carmo, às 08h45, sendo que a hora prevista para o término da atividade é às 12h30.

As inscrições estão disponíveis aqui, são obrigatórias e limitadas a 25 participantes.

Mais informações podem ser requeridas através de telefone (961318422) ou e-mail (sitio.fontes@cm-lagoa.pt).