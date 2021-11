Lagoa: Auditório Carlos do Carmo será palco da Gala Sons do Fado

Bilhetes têm um custo de seis euros.

O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe no dia 4 de dezembro, às 21h30 a «Gala Sons do Fado», que conta com a participação de fadistas que participaram nos concursos de fado promovidos pelo município de Lagoa nos anos anteriores.

A Gala Sons do Fado contará com a participação das fadistas Adriana Marques, Teresa Viola, Luana Velazques e Sara Gonçalves, e dos fadistas Pedro Viola Helder Coelho, João Leote e Luís Manhita.

Estes artistas serão acompanhados por Vítor do Carmo na Guitarra Portuguesa, José Santana na Viola de Fado e António Correia no Contrabaixo.

Os bilhetes custam seis euros (existe um desconto de 20 por cento com passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do Município de Lagoa) e já se encontram à venda aqui.

Podem ainda ser adquiridos na FNAC, Worten e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.