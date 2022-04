Programa só termina a 11 de maio.

A Câmara Municipal de Lagoa preparou um conjunto de atividades, para assinalar o 48º aniversário da Revolução dos Cravos (25 de Abril), que se prolongam até ao dia 11 de maio, sob a temática «Cantar a Vida, Cantar Liberdade».

Assim, no dia 24 de abril, às 22h00, realiza-se o concerto «Cantores Improváveis de Abril», no Largo do Auditório Carlos do Carmo, que junta em palco a Orquestra de Sopros do Algarve com o Maestro João Rocha, contando com as participações de João Reis, Carla Pontes, Beto Kalulu, Ricardo Sousa e Ondina Santos.

Já no dia 25 de Abril, logo à meia-noite, haverá o Hastear da Bandeira ao som do Hino Nacional. Às 00h10 será servido bolo para assinalar o 48º Aniversário do 25 de Abril.

As celebrações encerram no dia 11 de maio, com a realização da 7ª Assembleia Municipal Jovem, às 14h00.