Lagoa apresenta projeto para o futuro Espaço Gamboa

A apresentação pública do Projeto de Instalação do Espaço Gamboa, no Centro Cultural Convento de São José, terá lugar na segunda-feira, dia 24 de maio, às 19 horas.

O futuro Espaço Gamboa, dedicado à vida e obra do artista lagoense Manuel Gamboa e que será instalado no Centro Cultural Convento de São José, na cidade de Lagoa, vai ser alvo de apresentação pública no próximo dia 24 de maio.

Em março último, e a propósito da formalização do contrato, o presidente da Câmara Municipal de Lagoa já tinha referido tratar-se de um momento importantíssimo para o concelho de Lagoa, correspondendo a criação do Espaço Gamboa à concretização de um sonho que foi percorrendo vários anos.

A cerimónia, que pode ser seguida online através dos canais de comunicação e redes sociais do município, consiste na apresentação em vídeo do Espaço Gamboa, seguida das intervenções do presidente da Câmara Municipal de Lagoa Luís Encarnação e da equipa responsável pelos projetos de Arquitetura, Museologia e Museografia.