Lagoa aposta na certificação e acréscimo de competências

Centro Qualifica disponibiliza formação e acesso a processos de reconhecimento, validação e certificação das Competências adquiridas ao longo da vida.

As pessoas adultas interessadas em certificar as suas competências, aos níveis dos 4º, 6º, 9º e 12º anos de escolaridade, já podem dirigir-se ao Centro Qualifica de Lagoa.

Todos os contactos, informações e pré-inscrições estão a decorrer, em modo presencial, no edifício da Escola de Trânsito do Município de Lagoa, onde está provisoriamente instalado o Centro Qualifica, ou ainda numa na sede do Agrupamento de Escolas Rio Arade (AERA) ou do Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira de Lagoa (ESPAMOL).

O município de Lagoa aderiu ao Programa Qualifica da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), com o objetivo de reforçar a sua intervenção nas áreas da educação e da formação, promovendo a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida de todas as pessoas.

«O Centro Qualifica de Lagoa está preparado para atender, orientar e encaminhar as pessoas adultas para percursos de aprendizagem e de reconhecimento de competências. Parte das reais necessidades quer das pessoas, quer dos vários sectores da economia local, para a certificação escolar e profissional, aos níveis básico e secundário», afirma Luís Encarnação, presidente da Câmara de Lagoa.

O novo serviço está a desenvolver um diagnóstico que deverá fornecer dados que permitam ajustar a oferta formativa às necessidades do mercado de trabalho e das especificidades da região. O Centro Qualifica de Lagoa é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu no âmbito da candidatura ao PO CRESC Algarve 2020.