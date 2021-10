Lagoa apoia programa solidário de saúde ocular «Together for Vision»

Município de Lagoa junta-se ao programa «Together for Vision», levado a cabo pela Essilor e pela Luxottica.

Esta iniciativa ajudará os lagoenses nas consultas de oftalmologia e na aquisição de óculos graduados para crianças e jovens entre 6 e 17 anos, residentes no concelho, cujos pais se encontrem em situação comprovada de desemprego.

Sendo a região do Algarve uma das mais afetadas pela situação de pandemia que vivemos, onde o concelho de Lagoa não é exceção, o programa «Together for Vision» «é fundamental no apoio às famílias, num momento em que tentamos regressar à normalidade e recuperar a nossa economia», considera o município. Decorre até 30 de novembro e pretende assegurar às crianças e jovens «o acesso a uma boa saúde visual, da qual depende o seu sucesso escolar e qualidade de vida».

Os interessados devem dirigir-se a um dos oftalmologistas aderentes à iniciativa (a lista pode ser consultada online) para avaliação de eventual deficiência visual, e, caso essa seja identificada e haja uma receita, apenas têm de se deslocar a uma das óticas parceiras, onde, com os documentos que comprovam o desemprego e respetivos documentos de identificação, podem encomendar os óculos.

Luís Encarnação, autarca de Lagoa, não deixou de «felicitar as entidades envolvidas neste projeto, em particular a Essilor e a Luxottica, pela disponibilidade em ajudar o próximo, nomeadamente as famílias lagoenses. E é com sentido de responsabilidade que o município de Lagoa, mais uma vez, se associa a programas de apoio às nossas famílias».