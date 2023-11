Lagoa acolhe o maior encontro sobre Enoturismo do Algarve

Município de Lagoa organiza o Lagoa Wine Tourism Forum, o maior encontro sobre enoturismo do Algarve, de 9 e 10 de novembro.

O município de Lagoa organiza, no Hotel Bricia Du Mar, o Lagoa Wine Tourism Forum. Este evento, que tem lugar a 9 e 10 de novembro, reúne especialistas do sector, produtores de vinho, entusiastas, sommeliers e entidades de referência no cenário regional e nacional do enoturismo.

Sob o tema Innovation & Sustainability Challenges, serão abordados temas como o impacto deste segmento de turismo enquanto potenciador de destinos, exemplos de casos de sucesso e perspectivas e novas tendências do mercado, ao longo dos dois dias do encontro.

Entre os oradores destaca-se a presença de Rita Soares, da Herdade da Malhadinha Nova, Sara Silva, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, e André Gomes, presidente do Turismo do Algarve.

O Lagoa Wine Tourism Forum tem lugar poucos meses depois da apresentação da Algarve Wine Tourism, rota que adapta e reformula a Rota dos Vinhos do Algarve, para dar maior fôlego e enquadramento a um dos setores com maior crescimento e potencialidade no turismo do Algarve.

Programa

9 de novembro

9h30 – Sessão de abertura com a presença de Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, André Gomes, Presidente do Turismo do Algarve, e Sara Silva, Presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve;

10h00 – Palestra com a Keynote speaker, Rita Soares, da Herdade da Malhadinha Nova;

10h30 – Painel 1 – «Sustentabilidade enraizada» com Filipe Caldas de Vasconcelos (Morgado do Quintão) e Joana Fernandes (Quinta do Canhoto);

11h45 – Painel 2 – «Inovar na partilha do Enoturismo» com Madalena Vidigal (Entre Vinhas) e André Villa de Brito (Sommelier & Tour Guide).

10 de novembro

9h30 – Painel 3 – «Saborear o Enoturismo» com António Lopes (Sommelier), Ricardo Rodrigues (Sommelier Vila Vita Parc) e Sara Peñas Lledo (La Vida Ibérica);

10h45 – Apresentação de «Projetos de referência em Enoturismo» com Sandra Dias (Quinta da Pacheca) e Alexandra Maçanita (Fita Preta);

11h30 – Apresentação «Algarve Wine Tourism, a rota de vinhos do Algarve» com Sara Silva, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA);

17h15 – Sessão de encerramento com Mário Guerreiro, vereador do Turismo da Câmara Municipal de Lagoa.