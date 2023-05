Lagoa abre inscrições para as Férias Desportivas de Verão

As Férias Desportivas de Verão em Lagoa já abriram as inscrições para crianças e jovens dos seis aos 14 anos, assim como para monitores.

As Férias Desportivas de Verão estão de regresso ao município de Lagoa para mais uma edição, realizando-se entre os dias 10 de julho e 1 de setembro, sendo que as inscrições, para este ano, já se encontram abertas e disponíveis, desde as 10h00 de hoje, exclusivamente, em formato digital, aqui.

As inscrições vão estar abertas para participantes nascidos entre 2009 e 2017, ou seja, que possuam entre os seis e os 14 anos.

O preço das inscrições será de 30,00€ sem almoço por cada quinzena ou 60,00€ com almoço por quinzena.

Também para os monitores as inscrições já se encontram abertas.

Nesse sentido, existem, assim quatro quinzenas disponíveis para inscrição: 10 a 21 de julho; 24 de julho a 4 de agosto; 7 a 18 de agosto e 21 de agosto a 1 de setembro.

As Férias Desportivas de Verão unem as valências sociais, culturais, recreativas, pedagógicas e desportivas, com um vasto leque de atividades onde se destacam: experiências multi-desportivas, passeios temáticos, exploração e conhecimento de pontos de interesse do concelho, contacto com associações e clubes do concelho e momento da brincadeira.

Como grandes objetivos deste projeto, a autarquia de Lagoa realça: ocupar de forma profícua os tempos livres das crianças e jovens do concelho; promover a atividade física e desportiva; promover a integração social e a socialização dos participantes; promover a igualdade de oportunidades no acesso à prática de atividades; e promover o bem-estar e alegria dos participantes.

Para mais informações sobre as Férias Desportivas de Verão, basta contactar os Serviços Desportivos da Câmara Municipal de Lagoa através de contacto telefónico (282 380 437) ou e-mail (sdm.secretaria@cm-lagoa.pt).

As Férias Desportivas de Verão são «uma oportunidade de convívio, aprendizagem e muita diversão que te irão deixar memórias inesquecíveis deste verão. Não fiques de fora!», incentiva a autarquia.