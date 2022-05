Lagoa aborda o seu «Património Religioso, Arquitetónico e Artístico»

Conferência tem entrada livre.

A Biblioteca Municipal de Lagoa recebe no próximo sábado, dia 7 de maio, às 16h00, uma atividade do ciclo «Conferências Casa da Cidadania: O Património Religioso, Arquitetónico e Artístico do Município de Lagoa».

O momento será dinamizado por Bárbara Santos, mestranda em História e Patrimónios, com especialização em História da Arte, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, e licenciada desde 2020 em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Atualmente, é prestadora de serviços no município de Lagoa, como técnica na área de História da Arte, estando integrada no projeto da Casa da Cidadania de Lagoa. Entre 2020 e 2021 realizou o seu estágio PEPAL na Câmara Municipal lagoense.

No âmbito do projeto de inventário/catálogo monográfico do património e memória político-administrativa do município de Lagoa, encontra-se em curso o inventário do património histórico, arquitetónico e artístico deste território.

Este inventário/catálogo, sustentado por trabalho de terreno e criteriosa crítica de fontes e bibliografia, abrange todo o património religioso e tem também por objetivo a disseminação do conhecimento sobre esta área patrimonial.

A presente conferência pretende divulgar a metodologia de trabalho, sustentada na gestão da informação, e partilhar alguns dos dados ainda em construção. Este trabalho incide não somente no património nobre, como a Igreja Matriz de Estômbar, mas também no considerado pequeno património, como os Passos da Paixão de Cristo da cidade de Lagoa.

