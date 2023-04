Laço Azul alerta estudantes de Olhão para os maus-tratos na infância

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Olhão, realizou durante o dia de hoje, no Estádio Municipal da cidade, um Laço Azul contra os maus-tratos.

Abril é o mês da prevenção dos maus-tratos na infância. Para comemorar a data, o município de Olhão, juntamente com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Olhão, realizou durante o dia de hoje, no Estádio Municipal da cidade, um Laço Azul solidário.

Esta iniciativa contou com cerca de 2600 alunos de todas as escolas do concelho, vestidos de azul, e juntos formaram um laço gigante que simboliza a luta contra os maus-tratos infantis.

Uma jovem participante, aluna do Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, referiu-se a este como «um dia importante que deve ser relembrado para prevenir os maus-tratos às crianças». Um testemunho que demonstra o conhecimento e a sensibilidade para o tema entre os mais jovens.

A ocasião contou com a presença da vereadora do município de Olhão, Elsa Parreira, com o pelouro da Educação, que se fez acompanhar pelo restante executivo municipal. A autarca, também ela professora, agradeceu a «colaboração de todos os envolvidos nesta ação de sensibilização, pois devemos tomar consciência dos maus-tratos, e não é só nos jovens, mas também junto dos mais velhos».

O presidente da CPCJ de Olhão, Sabino Soares, por sua vez, referiu-se à «importância deste evento pela elucidação para a proteção das crianças».

Esta campanha de prevenção iniciou-se há 34 anos quando uma avó, para homenagear os seus netos mortos, ambos vítimas de maus-tratos infantis, colocou uma fita azul na antena do seu carro. A cor foi escolhida por simbolizar o tom das lesões nos corpos das crianças, de forma a relembrar a luta e a sua proteção contra este flagelo.

Neste mês, em todo o mundo, as pessoas juntam-se para criar laços humanos azuis com o objetivo de consciencializar os mais novos, mas não só, para os maus-tratos na infância.