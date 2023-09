LAC volta a convocar ARTURb – Artistas Unidos em Residência

O LAC – Laboratório de Actividades Criativas, em Lagos, anuncia a 12.ª edição de ARTURb – Artistas Unidos em Residência.

Com curadoria de Sofia Fortunato, conta com uma programação a decorrer até 29 de outubro, que contempla residências artísticas, exposições, murais, conferências e workshops.

A residência artística decorre entre 03 a 16 de setembro na qual participarão os artistas: Lex Zooz (Estónia), Nuno Viegas (Portugal), Rita Ravasco (Portugal), Snik (Reino Unido) e The Caver (Portugal).

Numa primeira fase, os artistas irão estar nas ruas de Lagos a criar murais em tempo real, oferecendo aos espectadores a oportunidade única de assistir à criação artística do início ao fim.

Na segunda fase, os artistas dedicarão o restante período da residência à criação de trabalhos no interior do edifício LAC, culminando numa exposição coletiva por todo o seu espaço.

A residência artística termina com a inauguração da exposição no dia 16 de setembro com início às 18 horas no LAC, onde haverá a oportunidade de conhecer todos os artistas.

Conta ainda com uma conferência com Eduardo Baptista Correia (CEO do Taguspark), seguido de um DJ set pela dupla Les Rockoeurs.

Fazem parte ainda desta programação, a realização de uma Sessão Comunitária na Urbanização Municipal em Bensafrim, Rua Mestre Romão, no dia 8 de outubro, com os moradores locais, de forma a definir a pintura de um mural no mesmo bairro entre 9 e 13 de outubro, com a artista Mariana Santos.

Nos fins de semana 21, 22, 28 e 29 de outubro (sábado e domingo) haverá ainda um Workshop de Stencil, de nível intermédio com BIGOD, nas instalações do LAC, e de 23 a 27 de outubro o mesmo artista estará nas escolas do concelho.