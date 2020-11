A Kronos Homes, marca de promoção imobiliária residencial da Kronos, cumpre o desenvolvimento previsto para 2020 no Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, inaugurando o novo Clubhouse do resort, apesar do contexto pandémico.

O espaço foi concebido pelo ateliê RCR Arquitectes, distinguido com o Prémio Pritzker de 2017, o mais prestigiado galardão internacional da arquitetura.

O novo Clubhouse de Palmares é o ponto de encontro de todos os que pretendem usufruir do estilo de vida único deste resort, localizado entre a Baía de Lagos e o Estuário de Alvor.

O espaço conta com vistas panorâmicas para o mar, restaurante, modernas infraestruturas de apoio ao golfe e serviços de concierge completos para golfistas e proprietários do resort, bem como a visitantes.

«No contexto adverso que todos conhecemos, são estes esforços adicionais que fazem a diferença no sucesso de cada projeto e na recuperação da economia do país. Não baixámos os braços, mantivemos os desenvolvimentos previstos para este ano em Palmares Ocean Living & Golf, e estamos muito orgulhosos deste espaço com atributos arquitetónicos únicos, que são aliás uma das filosofias que caracterizam este resort. Podemos afirmar que Palmares tem hoje o melhor Clubhouse de Portugal e um dos mais emblemáticos do mundo», considera Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em Portugal.

Por sua vez, Rafael Aranda, fundador da RCR Arquitectes, detalha que «tudo foi pensado ao pormenor, desde a arquitetura ao mobiliário (também desenhado por nós), salvaguardando a beleza natural do local e proximidade com o mar, em total fusão e respeito pelos espaços».

Além da abertura do novo Clubhouse, foi iniciada a construção dos 37 Signature Apartments, apartamentos de luxo deste resort que contam igualmente com a concepção da RCR Arquitectes.

Cerca de 40 por cento das vendas destes apartamentos já foram asseguradas em planta a clientes nacionais e internacionais.

A construção das Signature Villas também iniciou, estando a conclusão prevista para o verão de 2021.

No total, o investimento no Palmares – Ocean Living & Golf atingiu os 12 milhões de euros em 2020.

O restaurante do novo Clubhouse, com vistas panorâmicas para o mar, tem capacidade para 76 lugares interiores e 26 lugares exteriores e a gastronomia é de cariz Mediterrânico, com uma forte expressão local e alguns apontamentos internacionais.

Na primavera de 2021 será inaugurada a vertente de fine dining, por um chef reconhecido com uma estrela Michelin.