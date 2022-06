Kids Rituais Fest leva «magia» da Disney ao Portimão Arena

Até dia 22 de junho há promoção na venda de bilhetes!

O Portimão Arena recebe no próximo fim de semana, dias 25 e 26 de junho, o Kids Rituais Fest, festival infantil que mostrará a magia da Disney em vários espetáculos e atividades para os mais novos.

Assim, a partir das 15h00 de sábado, 25 de junho, poderá ser apreciado o espetáculo «Peter Pan – O Segredo da Ilha dos Três Olhos», seguindo-se às 17h00 «A Branca de Neve», enquanto no domingo os espetáculos serão «Alice no País das Maravilhas» (15h00) e «A Bela e o Monstro» (17h00).

Fora do horário dos espetáculos, as crianças têm ao dispor diversas atividades, como o «Acalma-te Bebé», o mini desfile da Disney, insufláveis e as mascotes Disney.

Encontra-se a decorrer até quarta-feira, dia 22 de junho , uma flash sale promocional, com a oferta de um bilhete para adulto na compra de um ingresso de criança. Esta promoção pode ser acedida diretamente no site de venda www.bol.pt, ou fisicamente nos habituais pontos de venda com sistema bol.

O preçário estabelecido é o seguinte:

Adultos

Plateia 1 dia – 20,00 euros;

Plateia 2 dias – 35,00 euros;

Bancada 1 dia – 18,00 euros;

Bancada 2 Dias – 30,00 euros;

Crianças (três aos 10 anos inclusive)

Plateia 1 dia – 15,00 euros;

Plateia 2 dias – 25,00 euros;

Bancada 1 dia – 12,00 euros;

Bancada 2 Dias – 20,00 euros;

Bilhete Família (inclui dois adultos e duas crianças)

Plateia 1 dia – 60 euros;

Plateia 2 dias – 100 euros;

Bancada 1 dia – 50 euros;

Bancada 2 Dias – 80 euros.

As crianças com menos de três anos podem entrar no recinto e dispensam a apresentação de bilhete, desde que fiquem ao colo.