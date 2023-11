Juventude Socialista de Loulé elegeu novos órgãos concelhios

Já são conhecidos os novos órgãos concelhios da Juventude Socialista de Loulé, depois de eleições realizadas no passado sábado.

As eleições para a concelhia da Juventude Socialista (JS) de Loulé decorreram no passado sábado, dia 4 de novembro, onde se apresentaram três listas a sufrágio, eleitas por unanimidade: Secretariado Concelhio, Mesa da Assembleia Concelhia e Representantes na Comissão Política Concelhia do Partido Socialista (PS) de Loulé.

O Secretariado, liderado por José Nascimento, conta com Núria Rey, Débora Gonçalves, Filipe Pintassilgo e Rafaela Cardita.

Por sua vez, a Mesa da Assembleia Concelhia, encabeçada por Josiana Forte, conta com João Rosa e Rita Agostinho como seus secretários.

Para representar a Juventude Socialista na Comissão Política Concelhia do PS de Loulé, foram eleitos Núria Rey, Débora Gonçalves, Filipe Pintassilgo, João Rosa, Josiana Forte e André Correia, além de José Nascimento que tem lugar no Secretariado e na Comissão Política Concelhia do PS por inerência.

De referir que alguns membros que compõem as presentes listas exercem atualmente algumas funções de cariz político-associativo.

Nesse sentido, José Nascimento é Secretário do Concelho Municipal da Juventude de Loulé e membro da sua Comissão Permanente, assim como membro do Concelho Municipal da Educação de Loulé.

Josiana Forte é membro do Concelho Municipal da Juventude de Loulé e Membro da sua comissão permanente. É ainda deputada na Assembleia de Freguesia de Quarteira.

Por fim, Núria Rey é membro do Concelho Municipal da Juventude de Loulé e deputada da Assembleia Municipal de Loulé.

«Esta nova equipa, composta de novos militantes está empenhada a levar aos nossos decisores as preocupações dos jovens do nosso concelho», nomeadamente no que concerne a áreas como: habitação; cultura; educação; internacionalismo; saúde; infraestruturas; mobilidade; emprego; bem-estar animal; ambiente e ação climática; democracia participativa; e poder local.

«Motivamos, preocupados, resilientes, progressistas, europeístas em busca de continuar a ter um concelho líder com soluções concretas para os jovens», assegura a Juventude Socialista de Loulé.