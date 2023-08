Justiça Social motiva Humanity Summit e junta líderes mundiais em Faro

A cimeira Humanity Summit, a acontecer nos dias 19 e 20 de setembro, vai juntar líderes nacionais e internacionais, na UAlg, em Faro.

Numa iniciativa da MUXIMA BIO BV, a Humanity Summit trata-se de uma cimeira com foco na Dignidade, Igualdade e Liberdade, com vários eventos a decorrer em diversas localidades do país, estando marcada para os dias 19 e 20 de setembro, na Universidade do Algarve (UAlg), em Faro.

Na prática, esta cimeira visa unir indivíduos diversos, incluindo ativistas dos direitos humanos, representantes governamentais e sociedade civil, inovadores influentes, investidores de impacto social, líderes corporativos e outros.

O objetivo é o de amplificar vozes sub-representadas, estrategizar e executar soluções «urgentes para um mundo melhor», de acordo com a organização.

A Humanity Summit fornece uma plataforma para discutir desafios globais críticos, fomentar a compreensão intercultural, encorajar a filantropia e a responsabilidade social e defender a inclusão financeira por meio de discussões conduzidas por especialistas.

Além disso, explorará os potenciais benefícios e riscos de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e robótica, ao mesmo tempo que promove a filantropia e a responsabilidade social.

Esta cimeira já estabeleceu parcerias estratégicas com instituições nacionais e internacionais, fortalecendo sua rede global de colaboração.

Entre os parceiros nacionais, destacam-se a Casa do Impacto, Forbes Portugal, UAlg, Fundação EDP, Culturgest, Afrolink, RTP, Câmara Municipal de Faro, entre outros.

Além disso, o evento conta ainda com parcerias internacionais e instituições de renome, como a Universidade Católica Portuguesa (UCOP), London School of Economics (LSE), Imperial College London, Google, XPrize Foundation e Trace TV, entre outros.

«Essas parcerias enriquecem o escopo e a diversidade das discussões e contribuem para a realização de um evento verdadeiramente global e impactante», justifica a organização.

Estão ainda previstas participação de figuras influentes de diversas áreas, com destaque para Syiabulela Mandela (ativista e neto de Nelson Mandela); Sívio Almeida (ministro dos Direitos Humanos do Brasil); John Mahama (ex-Presidente do Gana); Graça Fonseca (ex-ministra da Cultura); Selma Uamusse (cantora e ativista); N’Gunu Tiny (CEO do Emerald Group); Sílvia Rizzo (atriz e produtora); Francisco Louçã (economista e político); Damon Woods (diretor da XPrize); Paul Williams (vice-presidente da UCOP); Manuela Doutel Haghighi (diretora global de sucesso do cliente na Microsoft); Rogério Bacalhau (presidente da Câmara Municipal de Faro); e Karina de Carvalho (diretora da transparência e integridade).

O Festival de Cinema, integrado na cimeira, exibirá e celebrará filmes de comunidades sub-representadas, oferecendo aos cineastas a oportunidade de expressar sua criatividade e contribuir para um maior debate sobre a humanidade.

«Reconhecendo a importância do empreendedorismo e dos negócios com impacto social, a cimeira apoiará empreendedores de impacto sub-representados, fornecendo recursos, mentoria e potenciando oportunidades de investimento e networking. O objetivo é derrubar barreiras e criar um ecossistema de impacto social mais inclusivo», assegura a organização.

Acrescentando ainda que: «promover a diversidade e a inclusão em todos os setores é crucial».

Nesse sentido, o evento discutirá estratégias para aumentar a diversidade e a inclusão nos locais de trabalho, escolas e organizações

Por sua vez, a Feira de Emprego DEI conectará empregadores comprometidos com a diversidade, equidade e inclusão a uma base diversificada de candidatos a emprego, proporcionando oportunidades de networking e desenvolvimento de carreira.

A promotora do evento, Myriam Taylor, destaca que, «na jornada rumo a um mundo melhor, a união e a compaixão são as forças orientadoras que elevarão a humanidade».