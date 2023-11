Júri da European Museum of the Year Award 2024 reuniu em Portimão

O Museu de Portimão recebeu a reunião anual do júri da European Museum of the Year Award 2024 (EMYA), nos dias 13 e 14 de novembro.

Nos passados dias 13 e 14 de novembro, o Museu de Portimão foi palco da reunião de avaliação por parte dos dez membros que compõem o júri do EMYA – European Museum of the Year Award 2024.

Após as visitas técnicas aos 53 museus candidatos de 24 países europeus, e ao longo dos três dias de reunião, o júri analisou e decidiu quais os museus a serem nomeados para o EMYA2024 e restantes categorias de prémios, a atribuir na conferência e cerimónia que decorrerão entre 1 e 4 de maio do próximo ano, em Portimão.

Houve ainda lugar para uma reunião com Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, Teresa Mendes, vereadora com o pelouro da Cultura na autarquia e com a equipa local que irá preparar o EMYA 2024 em Portimão. Na qual tomaram parte Joan Roca, chairman do Board of Trustees do European Museum Forum, Amina Krvavac, presidente do júri do European Museum of the Year Award e Mathieu Viau-Corville, um dos membros do júri e elemento do grupo de trabalho preparatório do EMYA do próximo ano no seio do European Museum Forum (EMF).

O EMYA foi fundado em 1977 pelo EMF com o objetivo de reconhecer, encorajar, premiar e demonstrar a excelência e a inovação na área dos museus, particularmente no tocante à qualidade pública e responsabilidade social, tendo sido atribuído em 2010 ao equipamento museológico de Portimão o Prémio Museu Conselho da Europa que, a par do Prémio do Museu Europeu do Ano, constituem as duas principais categorias de distinções previstas.

Estes importantes galardões visam, no contexto europeu, salientar o papel dos museus no que toca ao património cultural e natural da sua envolvente social, à tolerância, sustentabilidade, acessibilidade, inclusão, democracia, direitos humanos e ao diálogo intercultural, unindo culturas e superando fronteiras e barreiras políticas.

Na sequência do acordo de parceria entre o município de Portimão e o EMF, celebrado a 11 de julho de 2018, o museu da cidade passou a ser designado como «a casa» do Prémio Museu Europeu do Ano, decorrendo aí todo o secretariado das candidaturas dos vários museus representativos dos 46 países que constituem o Conselho da Europa e o respetivo arquivo documental.

Para além das duas distinções principais «Prémio Museu Europeu do Ano (EMYA)» e «Prémio do Museu Conselho da Europa (CoE)», existem mais cinco categorias de prémios, entre as quais, desde 2019, o «Prémio Museu Portimão», que se destina ao museu europeu considerado como sendo o mais acolhedor e inclusivo.