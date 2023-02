Junta de Freguesia de S. Clemente vai ter nova sede no centro de Loulé

A nova sede da Junta de Freguesia de São Clemente vai passar a localizar-se na confluência das ruas José Afonso e Dra. Laura Ayres.

A escritura de constituição do direito de superfície de um lote, a favor da Junta de Freguesia de São Clemente, com o objetivo de aí ser construída a sua nova sede, foi assinada ontem, quarta-feira, dia 15 de fevereiro.

De acordo com a Câmara Municipal de Loulé, «esta é uma antiga aspiração de uma das maiores e mais numerosas freguesias do Algarve, parte administrativa da cidade louletana (juntamente com S. Sebastião) e que funciona há largos anos num espaço modesto, sem capacidade de responder às necessidades dos fregueses e ao trabalho de uma Junta que tem vindo a receber cada vez mais competências».

O terreno localiza-se na confluência das ruas José Afonso e Dra. Laura Ayres, paralelo à Avenida José da Costa Mealha (junto ao Coreto), no centro da cidade, com uma área de 225,00 metros quadrados, possibilitando a construção de 4+1 recuado pisos acima do solo.

O próximo passo será a elaboração do projeto do edifício.

«Este é um momento muito feliz! Demos um passo muito importante para que este sonho se torne realidade. A criação, em pleno coração da cidade de Loulé, de um edifício moderno que contribua para a melhoria das condições dos trabalhadores da Junta e para fortalecer a qualidade deste que é um serviço público de proximidade, tão importante para a população local, será marcante para o futuro da cidade de Loulé», considera Ana Machado, vice-presidente do município.

Por sua vez, Carlos Filipe, presidente da Junta de Freguesia de S. Clemente, afirma: «estamos agora mais perto de concretizar o compromisso de construir o edifício da Junta, contribuindo para prestar um melhor serviço público à população e abri-lo à comunidade, permitindo que o edifício possa garantir a melhor prestação dos serviços que disponibiliza e criar novas dinâmicas».

Com 46,2 quilómetros quadrados de área e uma população de cerca de 18 mil habitantes, S. Clemente é a freguesia mais urbana da cidade de Loulé, onde se encontram alguns dos principais serviços públicos do concelho, como o edifício da Câmara Municipal, o Tribunal, a Biblioteca Municipal e o Pavilhão Desportivo.