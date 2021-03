Segundo a Junta de Freguesia de Quarteira, foram criadas do zero, cantinas específicas, a funcionar sete dias por semana, para poder oferecer refeições diárias aos mais necessitados, entre outras respostas que funcionam em rede.

O papel ativo no apoio social à comunidade, por parte das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), através dos técnicos e funcionários que nelas trabalham e se entregam 365 dias por ano, sempre foi um motivo de orgulho e reconhecimento na Freguesia de Quarteira.

Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia (JF) de Quarteira, afirma que «este momento menos bom, decorrente da epidemia de COVID-19, tem-nos abalado fortemente e tem exigido um enorme esforço de resiliência».

«Preocupa-me, ao olhar para o aumento significativo do número de desempregados que temos neste momento e saber que há famílias a passarem muitas dificuldades. Neste novo contexto ainda mais exigente, o trabalho incansável e o esforço notável destas instituições e dos seus colaboradores, no apoio à população tem se multiplicado vezes sem conta, prestando um serviço inestimável aos que mais necessitam».

Através do trabalho conjunto e disponibilidade da Junta de Freguesia de Quarteira e da Câmara Municipal de Loulé, no apoio direto ou indireto às IPSS, foi possível ampliar desde março, as respostas sociais, especialmente no que toca aos planos alimentares, entregas de bens, medicamentos e ainda no apoio socioeconómico à população, para fazer face a este momento particularmente difícil para todos.

De forma a minimizar as consequências sociais na comunidade, foram implementadas várias ações de prevenção, de intervenção e de apoio direto e indireto à população.

O apoio ao nível alimentar, foi estruturado em parceria e em articulação com as diversas instituições, escolas e associações da freguesia, bem como, de forma pontual, por empresas privadas e particulares.

A articulação e o trabalho conjunto de proximidade, no apoio com bens alimentares e outros bens essenciais, aos mais carenciados identificados na rede de apoio interinstitucional da freguesia, abrangeram e abrangem várias ações, para fazer face ao aumento significativo de pedidos de ajuda.

Consciente das consequências que esta pandemia representa e das dificuldades financeiras que a mesma causou e ainda está a causar, a Junta de Freguesia de Quarteira reforçou os apoios à rede, não só financeiramente, como também através da aquisição de bens alimentares, transporte e ajuda logística aos pedidos extraordinários que chegavam e chegam diariamente.

Face ao momento atual, às necessidades existentes e pedidos de ajuda, por parte das famílias mais carenciadas ou em isolamento, desempregados ou trabalhadores em regime de layoff, idosos sem possibilidade de deslocação, bem como noutras situações que careciam e carecem de atenção, estão mobilizadas as seguintes instituições da rede:

Associação Mãozinhas Solidárias;

Banco Alimentar Contra a Fome;

Centro Paroquial de Quarteira- Refeitório Social;

Escolas da freguesia de Quarteira;

Fundação António Aleixo;

Fundo de Auxílio Europeu às pessoas mais carenciadas (FEAC);

MAPS – Movimento de apoio à problemática da SIDA;

Projeto Cuida-Te.

«Todos uniram-se em prol da comunidade, para dar apoio não só a nível alimentar, através da confeção e distribuição de refeições diárias, como na entrega de cabazes de alimentos e bens essenciais», reconhece a Junta de Freguesia de Quarteira.

Foram criadas do zero, cantinas específicas, a funcionar sete dias por semana, para poder oferecer refeições diárias aos mais necessitados.

Outras instituições que serviam apenas alimentos não confecionados, passaram a servir também refeições completas com complementos extra, para colmatar estas novas carências.

Consoante a instituição, verificaram-se aumentos entre os 50 e os 100 por cento, quer na oferta de refeições, quer na entrega de cabazes de alimentos e bens essenciais às famílias.

A Junta de Freguesia de Quarteira, pode constatar que toda a comunidade, instituições, particulares, escolas e empresas privadas, mesmo em confinamento, uniram-se e mobilizaram-se de forma solidária, no combate a esta epidemia que impôs mudanças drásticas no modo de vida.

Para Telmo Pinto é «é muito importante manter este empenho, compromisso e esta solidariedade. Acredito que muito em breve voltaremos à normalidade. Temos vivido tempos difíceis, fomos colocados à prova, mas a nossa esperança dá-nos a resistência para continuar e ultrapassar. A atitude de cada um de nós será decisiva. A trabalhar em conjunto, em equipa, ultrapassaremos mais facilmente esta recente realidade temporária».