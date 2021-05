Junta de Freguesia de Boliqueime vai ter nova sede com serviço postal

Junta de Freguesia de Boliqueime vai ter nova sede com área para serviço dos Correios.

Foi adjudicada em reunião de Câmara a obra de adaptação de um imóvel para as novas instalações da Junta de Freguesia de Boliqueime, mais um passo importante com vista à melhoria do atendimento aos munícipes/fregueses deste concelho e às condições de trabalho dos funcionários da administração local.

Mas uma das valências fundamentais deste edifício será também a integração de um espaço para atendimento dos serviços de Correios, há muito reivindicado pela população local desde o encerramento da estação existente em Boliqueime.

Hoje, a sede da Junta não reúne as condições necessárias de funcionamento face ao aumento populacional, mas também ao alargamento das competências atribuídas à freguesia, no âmbito da transferência de algumas das competências por parte do município de Loulé.

Como tal, tornou-se imperativa uma mudança das atuais instalações para um novo espaço que permita acomodar novas funcionalidades e condições de conforto para os funcionários, bem como para os munícipes da freguesia.

O imóvel a remodelar localiza-se na Rua João Batista Ramos Faísca, nº 30 – Bloco B – RC e é propriedade do município de Loulé.

Este edifício requalificado permitirá criar melhores acessibilidades para toda a população, uma nova organização de espaços e uma articulação dos serviços com o atendimento mais eficaz.

A zona de atendimento da freguesia funcionará de forma independente da zona de atendimento dos Correios/ CTT.

O edifício contará ainda com gabinetes de apoio, sala de reuniões, entre outros.

Os trabalhos terão um valor de 173.312,01 euros.