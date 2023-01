Juniores Femininas do Atlético Clube de Albufeira são campeãs regionais

As Juniores Femininas de Albufeira são as mais recentes campeãs regionais de voleibol, depois de uma vitória por 3-0, seguindo-se o Campeonato Nacional.

As Juniores Femininas do Atlético Clube de Albufeira acabam de se singrar campeãs regional do Alentejo e Algarve de voleibol, o que lhes dá acesso ao Campeonato Nacional.

O conjunto albufeirense ganhou em Loulé, na passada sexta-feira, dia 27 de janeiro, ao clube da casa por 3-0 (22-25/10-25/24-26).

Nesta fase regular, as Juniores Femininas terminaram na primeira posição, com sete vitórias e apenas uma derrota com margem mínima (2-3).

Neste último jogo, disputado no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, as voleibolistas do AC Albufeira começaram bem o encontro, conseguindo vencer os três sets e o jogo por uma margem confortável, onde o conjunto treinado por Jorge Carmo e Marco Malha, confirmou o favoritismo set após set.

A central Margarida Cruz foi a que se mais se destacou neste jogo e na equipa agora campeã regional.

Marco Malha, técnico das Juniores Femininas, referiu que «foi um campeonato muito difícil, pois este é o nosso primeiro ano com esta equipa, que é muito jovem. Este conjunto de atletas foi reunido muito tardiamente para este campeonato, mas com muito esforço e dedicação à modalidade, conseguimos. As atletas estão de parabéns, o mérito é todo delas, dedicaram-se a 100 por cento, e evoluíram bastante».

«Agora, a próxima etapa é mais difícil», disse referindo-se ao Campeonato Nacional.