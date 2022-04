Jovens portimonenses «abraçam» projeto europeu pela cidadania ativa

Iniciativa insere-se na estratégia municipal para a juventude e no programa Geração XXI.

Um grupo de seis jovens de Portimão está a participar no Community Challengers, projeto financiado pelo programa Erasmus+, cujo objetivo é promover um conhecimento consciente e contribuir de forma ativa para a resolução das questões ambientais, alterações climáticas e sustentabilidade, através do empreendedorismo e das artes.

A iniciativa insere-se na estratégia municipal para a juventude e no programa Geração XXI, que visa formar os jovens em diversas áreas sociais e fomentar a cidadania ativa, tendo para o efeito sido estabelecida uma parceria com a DYPALL Network, representante portuguesa do projeto Community Challengers e responsável pela sua implantação e dinamização no país.

As atividades propostas incluem a criação do «Manual de Sustentabilidade e Ação Climática» para jovens e do Mapa da Comunidade de Portimão, que refletirá os desafios existentes no concelho nesta área e que soluções poderão fazer mais sentido para os resolver, estando previsto que os participantes entrevistem a população para auscultar a sua opinião sobre a matéria.

O grupo também utilizará a arte para criar uma campanha de sensibilização dirigida à população sobre a temática, e desenvolverá uma proposta de soluções para os decisores políticos da autarquia.

Apesar do projeto já estar em andamento, ainda aceita inscrições de jovens. A iniciativa está a ser desenvolvida na Loja Ponto Já, localizada no Mercado Municipal de Portimão.

Os jovens portimonenses que queiram saber mais sobre os projetos existentes e pretendam participar num dos muitos intercâmbios que a DYPALL e o município de Portimão disponibilizam e dinamizam ao longo do ano, devem dirigir-se à Loja Ponto Já, aberta de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 18h00, ou visitar a página oficial da Divisão de Juventude.