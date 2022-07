Jovens de Albufeira com «feedback positivo» das Férias de Verão

Estão inscritos 66 jovens no programa do Gabinete de Apoio à Juventude.

O programa «Férias de Verão GAJ 2022», promovido no Gabinete de Apoio à Juventude (GAJ) de Albufeira, tem 66 jovens inscritos, que se dividem em três grupos monitorizados por dois técnicos, que acompanham diariamente os participantes.

Inclui diversas atividades como idas à barragem de Santa Clara, em Odemira, passeios de caiaque, jeep safari com paragem nas fontes de Alte, SUP – Stand Up Paddle, parques aquáticos, como o Aquashow, Slide&Splash, Zoomarine, entre outras atividades ao ar livre.

A iniciativa arrancou no dia 4 de julho e prolonga-se até 26 de agosto, estando dividida em duas equipas etárias: dos 13 aos 18 anos de idade («Juventude em ação») e dos 10 aos 12 anos de idade («Infantis em ação»).

São programas quinzenais, havendo quatro quinzenas para que todos possam usufruir das diversas experiências.

«Esta é uma oportunidade para que os mais jovens do concelho possam ocupar os dois meses de férias grandes com atividades aquáticas e terrestres divertidas e com momentos de convívio entre jovens, aliados à prática desportiva e à aventura», afirma o município.

Ainda segundo a autarquia, este programa tem «recebido um feedback positivo por parte dos jovens, sendo comum a afirmação de que o entusiasmo e a alegria é uma garantia».