Jovens algarvios vão ter acesso a curso de cinema gratuito em Faro

Jovens algarvios vão ter curso de cinema gratuito. Projeto europeu quer impulsionar paixão dos jovens pelo cinema. Iniciativa decorre em Faro, no Porto e em Kaunas, na Lituânia.

O projeto pensado para envolver dezenas de jovens, com idades entre os 16 e os 25 anos, em torno da sétima arte, chama-se «Rising Cinema: Uma nova geração de embaixadores do cinema europeu».

Numa organização conjunta do Cineclube de Tavira, do Cinema Insuflável, no Porto, e do Cinema Romuva, em Kaunas, na Lituânia, três grupos de diferentes geografias, vão ter oportunidade de participar, de forma totalmente gratuita, num curso que integra o visionamento de filmes europeus e diversos workshops, tais como: linguagem do cinema, escrita criativa, estética, dramaturgia, composição, programação (de cinema) e produção de podcasts.

Assim, nas cidades de Faro, Porto e Kaunas, decorrem, durante os próximos seis meses e sob a orientação de profissionais, 11 sessões de cinema e 11 workshops, num total de 52 horas.

A formação tem uma componente teórica e outra prática, que convida os participantes a visionar obras e a produzir artigos, entrevistas e podcasts, que serão depois publicados no site oficial do projeto. Para além disso, no final do curso, cada grupo vai poder escolher filmes que serão visionados e discutidos por todos os participantes.

Para se inscreverem no curso, os jovens devem preencher um formulário que se encontra disponível no site Rising Cinema aqui.

«A ideia é suscitar o interesse dos mais novos por esta forma de arte, dando-lhes, simultaneamente, ferramentas para que possam ter um olhar mais crítico acerca do que veem e do que gostam. Através destas ações de formação, cujas inscrições já estão abertas, os jovens vão poder pensar, falar, partilhar opiniões e escrever sobre cinematografia, assim como aprender a programar cinema», refere Candela Varas, do Cineclube de Tavira.

A primeira sessão de cinema, já incluída na programação, decorre no dia 22 de novembro com a apresentação do filme «Cinema Paraíso», de Giuseppe Tornatore. Em Faro, a longa-metragem é apresentada às 18h00, na Biblioteca Municipal António Ramos Rosa.

Nessa altura, será também explicado ao público o projeto, sendo uma ótima oportunidade para os mais indecisos se juntarem à aventura e integrarem o grupo algarvio do curso de cinema.



A sessão é aberta ao público em geral. Para os jovens participantes a entrada é gratuita, já para os restantes espetadores os bilhetes têm o preço de 5 euros. Os sócios dos cineclubes da Federação Nacional e Internacional de Cineclubes pagam apenas 3 euros.

O «Rising Cinema: Uma nova geração de embaixadores do cinema europeu» resulta de uma candidatura à segunda edição do Collaborate to Innovate, programa que pretende fomentar projetos inovadores e colaborativos implementados pelos membros da rede Europa Cinemas, entidade financiada pelo Europa Criativa MEDIA.

Este ano, de um total de 28 candidaturas, foram selecionados 13 projetos, dos quais se realçam cinco parcerias internacionais, entre elas a portuguesa.

Este projeto é igualmente parte integrante do FICLA – Festival Internacional de Cinema e Literatura do Algarve, organizado pelo Cineclube de Tavira.

Mais informações podem ser solicitadas por contato telefónico (927 433 864/ 964 445 003) ou email (cineclubetavira@gmail.com/ dir@ficla.pt).