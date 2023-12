Jovem detido por tráfico de estupefacientes em Armação de Pêra

A Guarda Nacional Republicana deteve um jovem de 26 anos por tráfico de estupefacientes em Armação de Pêra.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Silves, deteve um homem de 26 anos, por tráfico de estupefacientes, em Armação de Pêra, no dia 5 de dezembro.

No âmbito de uma denúncia relativa a uma ocupação ilegal de imóvel, ameaças e furto, os militares da GNR dirigiram-se ao local e abordaram o suspeito tendo constatado que existia um forte odor a produto estupefaciente.

No seguimento das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão do seguinte material: 136 doses de cocaína; 208 doses de haxixe; quatro telemóveis; 35 euros em numerário e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.

O detido foi constituído arguido e será presente no Tribunal Judicial de Silves, para aplicação das medidas de coação.

A ação contou com o reforço de militares do Posto Territorial de Armação de Pêra.

