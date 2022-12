Jovem de 19 anos condenado por roubo de lojas em Quarteira

Jovem foi condenado a quatro anos de prisão por crimes de roubo em Quarteira e Vilamoura com recurso a uma faca de grandes dimensões.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé, identificou um homem de 19 anos por roubos em estabelecimentos comerciais em Quarteira e Vilamoura.

No âmbito de uma investigação que já decorria há cerca de três meses, foi possível «apurar que o suspeito se dedicava a roubos com recurso a uma faca de grandes dimensões, aproveitando os momentos do dia com reduzido fluxo de pessoas, escolhendo, maioritariamente, vítimas do sexo feminino», de acordo com a GNR.

No decorrer das diligências de investigação foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que culminou na apreensão de uma faca, um par de luvas, um telemóvel e 2205 euros.

O jovem suspeito acabou condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa por crimes de roubo registados em 2020.

Depois de constituído arguido, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loulé.