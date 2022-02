José Jordão vai «Brincar com poesia, histórias e fantasia» em Portimão

Sessão dirigida a crianças a partir dos quatro anos.

O músico e escritor de obras infantis José Jordão vai apresentar na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, o seu novo livro «Brincar com poesia, histórias e fantasia», em sessão marcada para as 16h00 de dia 19 de fevereiro, sábado, dirigida a crianças a partir dos quatro anos acompanhadas por um adulto.

Nesta obra, editada pela Trinta por uma linha, o autor reuniu «um conjunto de histórias fantásticas para ouvir ou contar antes de adormecer, revelando em jeito de poesia como a rima, usada de formas diferentes, cria musicalidade na própria leitura ou no dizer de um poema».

Segundo José Jordão, «a procura da rima exercita o pensamento e a escrita quando, para a encontrar, temos, por vezes, de alterar a forma como compomos a frase. Brincar com a poesia é brincar com as palavras, reconhecendo a importância que têm no desenvolvimento do nosso pensar, dizer ou escrever».

Natural de Sintra, onde nasceu a 27 de dezembro de 1962, o escritor começou desde jovem a idealizar peças de teatro infantil e a produzir músicas para crianças, tendo vencido a edição inaugural do Festival da Canção Infantil Chaminé de Ouro, realizado em Portimão no ano de 1985, entre outras distinções.

Criou e desenvolveu trabalhos de teatro infantil, que levou a escolas, bibliotecas e festas para crianças, dedicando-se ultimamente à canção, com atuações em hotéis e bares, sua principal atividade.