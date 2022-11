José Carlos Rolo quer reatar relações entre Albufeira e Sal

José Carlos Rolo recebeu uma comitiva da Ilha do Sal, no âmbito do intercâmbio com Albufeira, estabelecido há 25 anos.

«Depois de um interregno imposto pela pandemia, as relações entre as cidades-irmãs Albufeira e Sal vão ser reavivadas», disse ontem, dia 3 de novembro, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, na receção da delegação da Ilha do Sal nos Paços do Concelho.

Albufeira recebeu uma comitiva daquela ilha cabo-verdiana, no âmbito do intercâmbio que foi estabelecido há 25 anos entre estes dois municípios, através do acordo de geminação então assinado.

No Salão Nobre, José Carlos Rolo apresentou o atual executivo à comitiva constituída pelo presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes dos Reis, pelo vereador do Desporto e Juventude, Euclides do Rosário e pelos assessores Altino Ferreira e Ildo Rocha, e salientou que de tudo quanto tem sido estabelecido, um aspeto primordial tem sido «o reforço e a manutenção da Língua Portuguesa».

O autarca lembrou algumas das obras feitos pelo município de Albufeira naquela ilha cabo-verdiana, nomeadamente a Ludoteca de Santa Maria, o Centro Social Pedra de Lume e rede de saneamento, entre outras. «De todas as relações com os países da Lusofonia, creio que Cabo Verde é aquele país com quem Portugal mais se identifica», salientou ainda José Carlos Rolo.

Por seu turno, Júlio Lopes corroborou este ponto de vista, salientando que «quando os portugueses chegaram a Cabo Verde, não havia nenhum povo, havia apenas pedras, pelo que o povo cabo-verdiano resulta de uma miscigenação entre Europa e África e as suas marcas ancestrais estão ainda no funaná, essa dança ao ritmo de ferrinhos do norte de Portugal, assim como o crioulo, corruptela do modo de falar no norte português, com o uso do ‘b’ e a supressão dos sufixos».

Num plano mais estrito, o autarca salense considera que as relações entre Sal e Albufeira vão para além das áreas estabelecidas há 25 anos, porque «esta nossa ligação é de ordem ontológica».

Refira-se que no âmbito das Relações Internacionais, Albufeira tem acordos de geminação com Dunfermline – Fife (Escócia; acordo firmado em 13/05/1996), com a Ilha do Sal (Cabo Verde – acordo assinado a 29/06/1997) e com Linz (Áustria, acordo datado de 31/01/2008 e ratificado a 22/05/2009), privilegiando as áreas da Cultura, Desporto, Turismo, Juventude e Tecnologias.

O município tem igualmente acordos de cooperação estabelecidos com Sevilha (consórcio de Turismo, desde 19/03/2019) e com Pontevedra (Députation Provincial – Vigo, desde 30/10/2009).

O vereador Euclides do Rosário mostrou-se agradado por estarem a ser retomadas as visitas entre ambas as cidades e o seu homónimo, que para além dos pelouros da Juventude e Desporto, também é responsável pelas Relações Internacionais, Cristiano Cabrita, disse que «Albufeira está pronta para colaborar em novos projetos no âmbito da presente geminação».

No final desta receção, foram entregues lembranças à comitiva salense, nomeadamente um astrolábio, remetendo simbolicamente para as marcas da História.

A comitiva do Sal teve ainda a oportunidade de conviver mais de perto com o atual executivo ao longo de um almoço e de um passeio por Paderne, pelo centro histórico de Albufeira e pelas praias do concelho.

A cumprir-se a tradição, no ano de 2023, será a vez de Albufeira visitar a Ilha do Sal.