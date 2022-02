José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve visitou duas empresas de Lagoa.

As empresas LOGRISE e Carpintarias Frieza, em Lagoa, receberam a visita de José Apolinário, presidente da e Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e de Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, na sexta-feira, dia 4 de fevereiro.

A visita ocorreu no âmbito do acompanhamento dos esforços de resiliência desenvolvidos pelas empresas com projetos de inovação tecnológica e diversificação económica na resposta aos desafios pós pandemia.

A LOGRISE, em Lagoa, conta com 14 postos de trabalho e clientes de seis países. A atividade assenta na promoção de empresas em redes sociais e motores de busca através de um amplificador digital, tendo obtido o prémio para melhor projeto empresarial num concurso da Fábrica de Startups.

Por sua vez, a empresa Carpintarias Frieza, sediada há largos anos no concelho de Lagoa, conseguiu através de um fundo de investimento, a aquisição de equipamentos por forma a promover a incorporação de inovação e conhecimento nos seus processos, capacitando-a para uma melhor resposta em termos de compromissos de qualidade, cumprimento de prazos e competência na assistência pós-venda, contribuindo para a alteração do perfil produtivo e de interação com o cliente, numa clara transição digital dos processos e uma melhor utilização dos seus recursos.

«É sempre com enorme gosto que recebemos o presidente da CCDR do Algarve e percebemos que as entidades regionais e nacionais estão atentas ao trabalho que as empresas, especialmente as do concelho de Lagoa, estão a realizar, promovendo em estrita colaboração com o município o desenvolvimento económico no concelho. O município de Lagoa estará sempre presente para apoiar a dinamizar o empreendedorismo», afirmou Luís Encarnação.