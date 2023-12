Jornadas de Saúde Mental no CHUA reuniram especialistas em Faro

Mais de uma centena e meia participaram nas Jornadas de Saúde Mental do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), em Faro.

Mais de uma centena e meia de participantes estiveram presentes nas I Jornadas de Saúde Mental do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), que decorreram nos dias 6 e 7 de dezembro, no auditório da Unidade Hospitalar de Faro.

Organizadas pelo Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, estas jornadas tiveram como objetivo proporcionar «um espaço de reflexão sobre várias temáticas, com especial destaque para as intervenções no doente agudo, na comunidade, na idade geriátrica, bem como a saúde mental nos profissionais de saúde, a articulação com os cuidados de saúde primários, as políticas de Saúde Mental e os desafios para o futuro», explicou a organização.

Na sessão de abertura, Ana Cristina Trindade, diretora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do CHUA realçou a importância da realização destas jornadas como «espaço de reflexão sobre o passado, presente e futuro, que contribuirá para o enriquecimento pessoal de todos os participantes», agradecendo à enfermeira diretora Mariana Santos por ter lançado este desafio.

Já Mariana Santos, enfermeira diretora do CHUA, considerou o programa das jornadas muito promissor e destacou a importância de apostar, cada vez mais, na «promoção da Saúde Mental».

Também Sofia Amálio, vogal da Ordem dos Médicos da Sub-região de Faro, em representação da presidente Catarina Mendonça, sublinhou a «preponderância da temática da Saúde Mental no seio dos profissionais de saúde», relembrando a importância de estar alerta para os sinais.

Paulo Morgado, presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, salientou a necessidade de «investirmos todos mais nesta área», alertando ainda para os últimos dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) que indicam «o suicídio como a segunda causa de morte em adultos jovens», sendo que o «impacto que estes problemas de saúde mental têm na sociedade, são a principal causa de incapacidade para o trabalho em todo o mundo». Nesse sentido, deixou o desafio de «investir mais na prevenção dentro das organizações e dar maior acesso aos cuidados de saúde mental à população».

Durante os dois dias de evento, vários profissionais das equipas multidisciplinares e oradores convidados abordaram os seguintes temas: Políticas de Saúde Mental, Intervenção no Doente Agudo (Urgência e Internamento), Intervenção Comunitária (Ambulatório), Idade Geriátrica – interface de especialidades, Saúde Mental no Profissional, Articulação com os cuidados de saúde primários e delegados e Desafios para o futuro. Para além das mesas de debate, o programa contemplou ainda uma vertente prática com workshops de «Relaxamento» e de «Comunicação em Saúde».

Na sessão de encerramento, Maria do Carmo Cruz, coordenadora Regional de saúde Mental, e Ana Cristina Trindade, diretora do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental de Faro, sublinharam a qualidade dos trabalhos apresentados nas jornadas e destacaram ainda o excelente trabalho e capacidade de resposta clínica em contexto de urgência, internamento ou na comunidade, bem como a articulação com diversas entidades e equipas multidisciplinares, terminando com um agradecimento a todos os profissionais.

Em género de conclusão foi destacada, de forma unânime, a qualidade das comunicações apresentadas e o contributo destas jornadas para dar a conhecer o excelente trabalho efetuado pelo CHUA na área da Saúde Mental, tendo a Enfermeira Diretora, Mariana Santos, demonstrado todo o apoio e empenho para a realização da segunda edição em 2024.

Lançada a concurso obra para a modernização e capacitação do Departamento de Psiquiatria

Durante a sessão de abertura do evento, que se realizou a 6 de dezembro, foi ainda anunciada pelo vogal executivo do CHUA, Paulo Neves, a publicação em Diário da República da abertura de concurso para a «Empreitada para modernização e capacitação do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental – Unidades de Faro e Portimão – Conceção Projeto e Realização de Obra», tal como o barlavento notíciou.

Esta obra, que tem um prazo de execução de 250 dias e representa um investimento base de 2,5 milhões de euros, visa dar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e melhorar o acesso dos utentes.