Jornadas AEPEA Portugal debatem «Identidades e Género» em Vilamoura

Jornadas AEPEA Portugal – Percursos Identitarios «Identidades e Género» decorrerá nos dias 02 e 03 de dezembro, em Vilamoura.

Numa lógica de descentralização, a primeira jornada, «Identidades e Género» terá lugar dias 2 e 3 de dezembro no Anantara Vilamoura Resort, evento que está está a ser organizado pela sua associação local SigmaMente – Associação de Apoio à Saúde Mental Infantil e Juvenil, com sede em Albufeira, em parceria com a Câmara Municipal de Loulé.

O tema destas Jornadas versa as questões das identidades associadas ao género e à sexualidade.

A abordagem ao tema pretende representar várias perspectivas (teóricas, clínicas e educativas) e, sobretudo, promover a literacia e abrir o debate às suas várias narrativas e vivências.

Neste sentido, estarão presentes oradores «que nos trazem o olhar do ponto de vista da psicanálise, do corpo, da família, da escola, da cultura, da antropologia. Pretende-se abrir o debate e cativar um público vasto, cujo denominador comum seja o interesse pela saúde mental das crianças e jovens, sobretudo profissionais de saúde, educação e autarquias. Esperamos traçar linhas orientadoras de trabalho futuro que nos conduzam/permitam a uma sociedade verdadeiramente inclusiva», diz a organização em nota enviada ao barlavento.

Está previsto um encontro científico, a realizar-se no dia 2 de dezembro, prevendo-se uma participação de cerca de 250 pessoas, e uma oferta formativa de dois workshops, a acontecerem no dia 3 de dezembro, em de Loulé. Um será exclusivo a profissionais de saúde e outro destinado à Educação, cada um limitado a 30 participantes.

A Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA) é representada em Portugal por:

ArtesTerapias;

Associação Nacional de Psicomotricidade;

Associação Ser Bebé;

SigmaMente – Associação de Apoio à Saude Mental da Infância e Adolescência.

Um dos principais objetivos da AEPEA é a formação permanente dos seus associados e de igual modo a divulgação e debate de temas que possam contribuir para uma melhor compreensão da sociedade atual.

Assim, num mundo em permanente mudança, novas perguntas para velhas questões continuam a desafiar pais, educadores, profissionais de saúde, sistema social, e outros interessados pela saúde mental e pelo bem-estar dos mais novos.

As expressões do género e da sexualidade, a globalização e os fenómenos migratórios, a relação com os ecrãs e o impacto da realidade virtual, são temas que estão na ordem do dia, cuja tradução ao nível da identidade e da cultura deve ser matéria de discussão e reflexão.

O grupo AEPEA Portugal propõe-se contribuir para este debate lançando um ciclo de três Jornadas, subordinado ao tema geral «Percursos Identitários» desdobrado em «Identidades e Género», «Identidades e Multiculturalidade» e «Identidades e Mundo Virtual».

Aposta na cooperação e na intervenção interdisciplinar como metodologia de trabalho. Tem como missão promover conhecimentos e boas práticas no âmbito da saúde mental infantil e juvenil, potenciando sinergias e promovendo o intercâmbio entre parceiros da comunidade que se revelem uma mais-valia para a população a quem as suas ações se destinam.

O programa está disponível aqui.