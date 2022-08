João Paulo Correia conheceu jovens voluntários da floresta em São Brás

Membro da tutela acompanhou de perto o trabalho realizado pelos jovens são-brasenses a participar no Programa de Voluntariado «Florestas Nossas».

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, visitou São Brás de Alportel no dia 10 de agosto, no âmbito de um roteiro de dois dias pelo Algarve em que conheceu de perto o trabalho realizado na região no âmbito das iniciativas e projetos apoiados pela Delegação de Faro do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

A visita deu o pontapé de saída às comemorações do Dia Internacional da Juventude, no concelho, e levou João Paulo Correia visitou ao Espaço Jovem do município, sede das políticas locais de juventude, que acolhe as mais diversas iniciativas de apoio aos jovens são-brasenses e que dinamiza o projeto «Florestas Nossas», enquadrado no âmbito do Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas que o IPDJ impulsiona.

O projeto conta com a participação de cinco jovens são-brasenses, Daniel Cunha, Hélio Justino, Mariana Carvalho, João Viegas e Jorge Diogo, que nos meses de julho e agosto desenvolvem um programa recheado de ações e aprendizagens, onde se incluem vigilância na floresta, limpeza de praias, dinamização de jogos de reciclagem, sensibilização nas Piscinas Municipais Descobertas na área da reciclagem e reutilização e da poupança de água.

Nesta edição, os jovens voluntários têm ainda uma outra experiencia, ao participar nas oficinas criativas do Programa de Férias Inclusivo, onde os materiais recicláveis recolhidos nas ações de limpeza têm sido transformados em instrumentos musicais.

Na ocasião, a vice-presidente do município, Marlene Guerreiro, responsável pelo Pelouro da Juventude, teve a oportunidade para apresentar as singularidades da edição deste ano: «colocar a arte ao serviço da inclusão e da sensibilização tem sido uma das metas deste grupo durante a edição deste ano».

Após ouvir o testemunho dos jovens voluntários, o diretor regional do IPDJ, Custódio Moreno, agradeceu-lhes «por serem motivadores e um exemplo para outros jovens».

O presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, aproveitou a ocasião para agradecer à equipa coordenadora do Espaço Jovem «pela dinâmica que imprimem nos diversos projetos que abraçam como é o caso deste projeto de voluntariado».

Dirigindo-se ao secretário de Estado, Vitor Guerreiro sublinhou que «o município está disponível para colaborar neste e noutros projetos cuja missão seja dar um contributo positivo à juventude».

Já João Paulo Correia afirmou que «ser voluntário é disponibilizar-se para o exercício da cidadania em idade jovem», apontando que estes jovens «estão a dar um contributo para a construção de uma sociedade melhor ao mesmo tempo que crescem e ganham ferramentas úteis para o seu futuro pessoal e profissional».

O membro do Governo apontou o projeto «Florestas Nossas» como «um dos mais preponderantes do IPDJ a nível nacional» e referiu que «o trabalho realizado por estes jovens em colaboração com diversas entidades é muito valioso, tanto pelo seu valor social como pelo valor comunitário que envolve e representa».

Nesta edição do projeto são-brasense Florestas Nossas, o município conta com a parceria da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel e do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel (CCD).