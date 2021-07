João Monteiro Figueira conta «Um Século de Energia Elétrica em Tavira»

Livro será apresentado na cidade algarvia.

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, recebe na próxima sexta-feira, dia 16 de julho, às 18h00, a apresentação do livro Um Século de Energia Elétrica em Tavira, da autoria de João Monteiro Figueira.

A obra, coeditada pelas Edições Colibri e pelo município de Tavira, conta a história do fornecimento e da utilização da energia elétrica no concelho de Tavira ao longo de um século, desde a sua inauguração na cidade (25 de junho de 1916, até meados da década de 2010).

Como aconteceu, que impactos teve na vida da cidade, quem protagonizou essa realização, como se compara esse percurso com os outros municípios do Algarve e também do país, são alguns dos assuntos a que se procurou dar resposta neste estudo, recorrendo, para isso, a inúmeros dados estatísticos, fontes locais e regionais, tanto monografias como periódicos, até documentos de organismos oficiais centrais e de empresas públicas.

Merece atenção detalhada a forma como o município de Tavira levou a cabo a iniciativa da instalação da rede elétrica, o modo como se adaptou ao longo do tempo à exploração desse serviço, as vicissitudes que enfrentou e as opções que adotou perante os desafios que teve de enfrentar.

«A instalação e exploração das redes elétricas constituiu um dos melhores exemplos da iniciativa, empreendedorismo, vontade e capacidade de realização dos municípios em Portugal, acabando por se assumir como pioneira para muito do essencial da intervenção do poder local na prestação de serviços às populações locais», afirma a autarquia tavirense.

O autor João Monteiro Figueira é doutorado em História Económica pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sendo também investigador convidado do Gabinete de História Económica e Social do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.

Desenvolveu trabalhos na área da história do setor elétrico como O Estado na Electrificação do País à EDP (1945-1976) e Uma História da Electricidade em Portugal, editado pelos CTT em 2018.

Entre os seus trabalhos mais recentes conta-se, também, o estudo Distribuição de Energia Eléctrica em Portugal (1976-2000), editado pela EDP – Distribuição em 2019.

As presenças na sessão serão limitadas à capacidade do espaço, de acordo com o Plano de Contingência aprovado (lotação máxima de 20 lugares).

Será necessária marcação prévia, através do endereço biblioteca@cm-tavira.pt, ou pelos telefones 281 320 585 e 281 320 576, devendo os inscritos estar presentes até às 18h00.

A partir desse momento, entrará quem chegue, mesmo sem estar inscrito, até ao limite dos lugares disponíveis. O livro estará à venda durante a sessão.