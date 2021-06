João Brion Sanches inaugura amanhã o 23º Vilamoura Boat Show

João Brion Sanches, o novo CEO de Vilamoura World, inaugura amanhã o 23º Vilamoura Boat Show, na companhia do autarca louletano Vítor Aleixo.

Numa iniciativa da SIL com o apoio da Marina de Vilamoura vai ser inaugurada amanhã, sábado, dia 5 de junho, às 18 horas, a 23ª edição do Vilamoura Boat Show que decorre até dia 13 de junho na Marina de Vilamoura.

O Vilamoura Boat Show decorre ao ar livre e é uma oportunidade para os visitantes poderem apreciar o que de mais moderno se está a produzir na indústria naval de recreio, mostra que comporta também um mercado de segunda mão, bem como a exposição de acessórios, equipamentos e a apresentação de serviços náuticos.

A exposição estará aberta ao público, entre as 11h00 e as 21h00, todos os dias, estando em presentes, quer em terra quer em amarrações na água, algumas das mais famosas marcas mundiais de embarcações de recreio.

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, estará presente na cerimónia de inauguração, assim como o novo CEO de Vilamoura World, João Brion Sanches, e a CEO da Marina de Vilamoura, Isolete Correia.

No âmbito do Vilamoura Boat Show e organizado pelo Clube Internacional da Marina de Vilamoura (CIMV) vai realizar-se, no dia 6 de junho, uma regata entre Vilamoura e Albufeira, aberta à participação de cruzeiros à vela inscritos na Classe ORC e OPEN.

Um dos destaques será a apresentação do novo modelo da marca algarvia Sun Concept, que aposta em embarcações elétricas, sustentáveis e amigas do ambiente.

O estaleiro de Olhão apresenta, pela primeira vez em Portugal, o Sun Concept Lounge, que tal como as outras gamas EVO 7.0 prima pela navegabilidade tranquila e silenciosa, «sem emissão de gases poluentes, sem consumo de combustíveis fósseis e sem derramar hidrocarbonetos nas águas».

No início de maio, a Sun Concept ganhou um prémio internacional relevante para o modelo CAT 12.0. Foi considerado o Catamaran do 2021 na categoria Multipower (isto é, na categoria dos Catamarans a motor).

O prémio é organizado pela Maltello´s World e pela revista Multihull (um dos principais títulos internacionais na área dos multicascos).

De um total de 8.300 leitores votantes, a embarcação desenvolvida e fabricada no Algarve obteve com 28 por cento dos votos dos leitores e partilhou a primeira posição da categoria Multipower com o Aquila 54, de propulsão tradicional a combustível fóssil.