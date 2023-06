Joanna Karamon assume direção clínica da Luzdoc na Praia da Luz

A médica Joanna Karamon é agora a responsável pelas decisões clínicas tomadas na Luzdoc, situada na Praia da Luz.

Após o falecimento da médica fundadora da Luzdoc, Maria Alice Serrano e Silva, aos 78 anos, no dia 7 de março, devido a uma complicação repentina de uma doença crónica, a médica Joanna Karamon assumiu o cargo de diretora clínica.

Natural da Polónia, aos 8 anos mudou-se com os pais para a África do Sul, onde cresceu, aprendeu a falar inglês e completou a universidade, em 1997. Mais tarde, realizou 12 meses de estágio e, no ano seguinte, fez serviço comunitário, instituído pelo governo sul-africano, trabalhando em ambos como médica júnior a tempo inteiro.

Sempre teve interesse pela área de ciências, tendo crescido lado a lado com a medicina, em particular. A mãe era pediatra, o que fez com que tivesse acesso a equipamentos médicos desde cedo e se familiarizasse com a profissão de médica. Fala fluentemente quatro idiomas, dos quais polaco, inglês, português e africâner e tem nível básico de holandês, espanhol e alemão.

Em 2000 imigrou para Portugal, contudo como não conseguiu de imediato tratar de toda a burocracia necessária para começar de imediato trabalhar, o que a levou a exercer medicina a tempo parcial em Londres, no Reino Unido, e ainda a regressar à África do Sul durante dois meses, onde esteve nas urgências de um hospital.

Conseguir trabalho no Algarve não foi um processo fácil, dado que precisava de obter residência e, para tal, é necessário um contrato de trabalho. No entanto, para concorrer a uma vaga de emprego, é exigido ao candidato estrangeiro que tenha já concluído o processo de residência. Assim sendo, Joanna Karamon andou às voltas entre o serviço de saúde público e privado, com pouco sucesso na resolução do seu obstáculo.

Entretanto, conheceu Maria Alice que não hesitou em contratá-la. «Eu estava aterrorizada, era a minha primeira entrevista. Conversámos e sentimos uma conexão desde o início. Disse-me: Espero que não me desiludas, vou arriscar, dar-te o contrato-promessa de trabalho e ajudar-te a fazer o registo na Ordem dos Médicos».

Assim que a papelada ficou concluída, em maio de 2021, a médica de clínica geral começou a fazer parte da equipa da Luzdoc, onde permanece até hoje.

Durante o tempo em que esteve a tratar dos documentos, não ficou de braços cruzados, acompanhava a colega Maria Alice nas consultas e aprendia com todos os tratamentos a que assistia, atitude que resultou numa «excelente relação no trabalho» entre ambas, recordou Joanna Karamon em entrevista ao barlavento.

«Tinha um talento natural, era uma excelente médica»

«Desde o primeiro dia identificámo-nos uma com a outra, falávamos a mesma linguagem», contou a médica ao revelar que, por vezes, até era estranho o quão idênticas eram porque acontecia vestirem-se de forma bastante semelhante, levando os colegas e utentes a questionar se tinham combinado.

«Ensinou-me muito, analisávamos frequentemente casos de utentes e debatíamos as diferentes soluções possíveis», explicou Joanna Karamon ao frisar que a fundadora da Luzdoc «era uma pessoa muito exigente, esperava qualidade no serviço e o melhor desempenho profissional de todos», o que a fez «crescer como médica».

Para a atual diretora clínica, a Dr.ª Maria Alice tinha uma capacidade de diagnóstico «fora do comum», o que acredita ser «um talento natural». Esta sua caraterística, em conjunto com a «paixão pela medicina», fazia com que fosse «uma excelente médica», expressou.

Segundo Joanna Karamon, a antecessora adorava ajudar e perceber de forma holística a condição de saúde dos pacientes da clínica. «Era excelente a olhar para fora da caixa e a estudar o quadro completo da saúde dos pacientes», mesmo quando o tempo era escasso para a quantidade de trabalho que tinha.

«Apesar de ser muito ocupada, arranjava sempre tempo para todos, a sua porta estava sempre aberta e, se não estivesse na Luzdoc, podíamos sempre ligar-lhe», relembrou a médica.

«As decisões importantes são tomadas considerando a opinião de todos»

Ainda que esteja a assumir um novo cargo, a diretora clínica sente-se preparada para gerir o local, onde «todos conhecem as suas funções e sabem como as desempenhar» por isso, apenas tem de «garantir que a qualidade continua e os pacientes estão satisfeitos». Ao defender que «a gestão baseia-se em muito senso comum, sentido prático e um plano, com uma abordagem prática», esclareceu que «as decisões importantes são tomadas considerando a opinião de todos».

Apesar de se sentir segura e confiante, reconhece que será um desafio, principalmente pelo facto de continuar a dar um elevado número diário de consultas de Clínica Geral, o que ocupa bastante do seu tempo.

Porém, conta com o apoio de toda a equipa, estando a gestão financeira à responsabilidade de Vasco Serrano e Silva, viúvo de Maria Alice, que conta com a ajuda de Tiago Cardoso, diretor administrativo e financeiro, de Sofia Pereira, enfermeira responsável, e de Fernanda Correia, recepcionista.

A carreira de Maria Alice teve início há mais de 50 anos num dos maiores hospitais universitários de Portugal, em Lisboa, onde teve oportunidade de criar um contacto estreito com a comunidade inglesa. Em 1983 mudou-se para o Algarve para exercer a sua profissão na Luzdoc, situada na Praia da Luz, onde ficou muito conhecida e estimada pela comunidade estrangeira que reside na região.

Na nota de pesar, assinada pelo presidente do conselho de administração do Grupo HPA Saúde, João Bacalhau, foi reconhecido o «papel relevante» da médica no desenvolvimento do HPA bem como os seus contributos «incomensuráveis» para a saúde da região algarvia.

De recordar que, no início de 2016, Maria Alice Serrano publicou o livro «Coisas de Tudo, Pedaços de Nada», que o barlavento noticiou.