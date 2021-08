Joana Schenker protagoniza filme promocional de Vila do Bispo

Bodyboarder é natural do concelho.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo apresentou no domingo, dia 15 de agosto, nas suas redes sociais, o vídeo promocional «A voz do mar», que conta com a participação da bodyboarder do concelho, Joana Schenker.

Criado com o objetivo de captar turistas para o município, este filme pretende mostrar Vila do Bispo «como um território claramente diferenciador pela tranquilidade de quem o vive e de quem o visita, pelos cenários da paisagem de beleza ímpar dos quais resultam manifestações sensoriais que despertam todos os sentidos», explica a autarquia.

O conceito deste vídeo passa por romantizar a terra, estabelecendo um paralelismo entre Joana Schenker e Vila do Bispo, como se as suas características se misturassem e ambas se fundissem num objeto.

Segundo o município, «ao convidar a Joana para integrar este projeto pretende-se enaltecer os valores vincados, valências e espirito glorioso que lhe são tão próprios. Filha da terra onde dá os primeiros passos na modalidade que a sagra campeã, cresce e aprende a respeitar a natureza que hoje defende convictamente. Razões que entendemos fazerem dela o perfeito reflexo do município. Neste âmbito definimos como mote para o vídeo seis palavras simbólicas que suportam o conceito que propomos: atmosfera mítica, descobrimentos, tempo, espaço, presença e liberdade».

Produzido pela Slideshow, o filme tem a duração de três minutos e oito segundos e está disponível para visualização aqui.