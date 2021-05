Joana Amendoeira canta Amália Rodrigues no Forte do Beliche

Autarquia de Vila do Bispo promove homenagem «à grande diva do fado».

A fadista Joana Amendoeira vai atuar no Forte do Beliche, em Sagres, no próximo dia 22 de maio, sábado, às 18h30, num espetáculo de tributo a Amália Rodrigues.

O espetáculo, promovido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, será transmitido em direto no Facebook e no YouTube do município.

Em «Amália – A Alma do Fado», Joana Amendoeira irá fazer uma retrospetiva dos mais de 50 anos de carreira de Amália, dando voz aos seus grandes clássicos, desde a sua arte no cinema e teatro, aos grandes êxitos internacionais, assim como à sua ligação ao folclore e às marchas de Lisboa.

Este concerto é, segundo a autarquia, «uma homenagem à grande diva do fado, Amália Rodrigues, no ano em que se celebra o seu centenário».