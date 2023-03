Jerónimo Martins firma aposta em aquacultura ao largo de VRSA

Vila Real de Santo António (VRSA) vai ter unidade de aquacultura do Grupo Jerónimo Martins. Investimento de 10 milhões vai criar 40 postos de trabalho.

A lota de Vila Real de Santo António foi palco, esta quarta-feira, da homologação do contrato de concessão entre a Docapesca e a Seaculture – Grupo Jerónimo Martins para a instalação de um conjunto de infraestruturas de apoio à atividade aquícola e ao processamento e embalamento de pescado.

A cerimónia contou com a presença da ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, do Presidente do Conselho de Administração da Docapesca, Sérgio Faias, e do chefe de Gabinete do CEO da Jerónimo Martins Agroalimentar – Seaculture, João Ferreira.

O projeto representa um investimento de 10 milhões de euros e permitirá a criação de 40 postos de trabalho. Contempla a instalação de 28 unidades produtivas em mar, a construção de raiz de um edifício operacional com armazém e zona de embalamento de pescado, assim como um cais de apoio.

Prevê-se que a infraestrutura tenha capacidade de produzir cerca de 1500 toneladas de dourada e robalo até 2025, ano de cruzeiro do projeto.

De acordo com João Ferreira, o empreendimento representa «um compromisso com a região e com a economia alimentar», considerando que «o Algarve possui um perfil técnico validado para a prática de aquacultura offshore».

Para o presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo, «a instalação desta unidade na cidade constitui uma parceria estratégica que irá contribuir para o desenvolvimento do concelho e do seu tecido económico, permitindo a criação de mais postos de trabalho».

Álvaro Araújo anunciou ainda a existência de uma proposta que visa a implantação de uma fábrica de conservas na cidade, com cerca de oito hectares, a qual permitirá voltar a reativar a tradição pesqueira em VRSA, tendo apelado à tutela para que sejam criadas as condições para a concretização do investimento.

Por seu turno, a ministra da Agricultura referiu que o seu ministério está empenhado em disponibilizar as condições necessárias para a aquacultura e para a valorização do pescado, comprometendo-se, de igual forma, a avalizar as possibilidades de instalação de uma fábrica de conservas em Vila Real de Santo António.

A visita da ministra da Agricultura e da Alimentação fez parte da iniciativa «Governo Mais Próximo», que decorreu nos dias 1 e 2 de março, e contemplou visitas a projetos marcantes na região do Algarve.

O barlavento já tinha dado esta notícia em primeira mão, em agosto de 2022.