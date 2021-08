Jerónimo de Sousa participa em iniciativas da CDU em Silves e VRSA

Visita servirá também para apresentar os candidatos autárquicos do partido na região algarvia.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, participará no próximo sábado, dia 14 de agosto, em duas iniciativas da CDU que se realizarão no Algarve.

Assim, às 13h00, o responsável terá um almoço convívio da CDU na praça Al-Mutamid, em Silves, que contará com a apresentação de vários candidatos autárquicos e a intervenção de Rosa Palma, candidata a um novo mandato à frente da autarquia silvense.

Mais tarde, às 19h30, terá lugar um jantar convívio da CDU na Praça Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo António, onde intervirá também Álvaro Leal, candidato a presidente da Câmara Municipal naquele concelho.

Com estas duas iniciativas, que se realizam habitualmente a meio de Agosto na região do Algarve, a CDU – que concorre a todos os órgãos autárquicos da região algarvia – avança para uma nova fase na preparação das eleições autárquicas, «dando a conhecer não apenas o trabalho realizado ao longo do último mandato em benefício das populações mas, também, as suas propostas no âmbito de um projeto autárquico distinto marcado pelo trabalho, a honestidade e a competência dos seus eleitos».

Contando com a presença de centenas de candidatos e apoiantes da CDU nas duas iniciativas que terão lugar no próximo sábado, o partido garante que «serão asseguradas todas as regras recomendadas face à epidemia, de modo a garantir a segurança destes dois eventos».