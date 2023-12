Jennifer Nicole Elston da UAlg vence melhor dissertação pela Ordem dos Economistas

Jennifer Nicole Elston foi distingida com o Prémio Melhor Dissertação da delegação do Algarve promovido pela Ordem dos Economistas.

Jennifer Nicole Elston venceu, no ano de 2023, o Prémio Melhor Dissertação da delegação do Algarve promovido pela Ordem dos Economistas. A decisão do júri foi tomada por unanimidade.

Licenciada em Gestão de Empresas e Mestre em Contabilidade pela Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (FEUALG), Jennifer Elston possui já uma vasta experiência tanto na indústria como no ensino superior.

Através da sua dissertação, contribuiu significativamente para a compreensão das nuances da contabilidade de gestão na indústria hoteleira, tema em constante evolução.

Atualmente, está a realizar o seu doutoramento na FEUALG com o objetivo de ampliar o seu conhecimento na área das Ciências Económicas e Empresariais. Para além do seu compromisso com a investigação, Jennifer Elston partilha ativamente o seu saber nas unidades curriculares de Contabilidade Analítica e de Gestão Orçamental, na sua qualidade de assistente convidada na Universidade do Algarve.

É, também, membro efetivo da Ordem dos Economistas, integrando o colégio de especialidade de Economia e Gestão Empresarial.

A Delegação Regional do Algarve da Ordem dos Economistas pretende organizar uma cerimónia para distinguir esta colega no início do ano de 2024.