Jazz nas Adegas prossegue em Silves com Swingtête & Paula Padilha

Desta vez, a rubrica passa pela Paxá Wines.

O município de Silves prossegue com a iniciativa Jazz nas Adegas, que contará com atuação de Swingtête & Paula Padilha, nos dias 13 e 14 de maio, às 21h00 e 17h00, respetivamente, na Paxá Wines, em Silves.

A banda é composta por músicos com muita experiência em projetos ligados ao swing e ao hot jazz dos anos 20 e 30, com Paula Padilla (voz, ukelele), Matías Comino (guitarra, banjo), Daniel Abad (contrabaixo) e Pablo Cabra (bateria).

Este grupo surgiu com o objetivo de tocar, compartilhar, aprender e apreciar os grandes clássicos do jazz originário de Nova Orleans do início do século passado, o dixieland.

Os ingressos para este evento, que se destina a maiores de 18 anos, têm um custo de 15 euros e podem ser adquiridos na plataforma BOL ou nas lojas FNAC, Worten, El Corte Inglés e CTT Correios.

Para além do concerto, os bilhetes incluem uma prova de vinhos do produtor, a degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho.